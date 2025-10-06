A Coruña comienza una nueva semana otoñal con un ligero descenso de las temperaturas

Comienza una nueva semana en A Coruña, en la que cada vez se nota más la llegada del otoño, con un ligero descenso de las temperaturas. La presencia de un anticiclón junto a Galicia impide el acercamiento de las borrascas, dejando un tiempo seco en la comunidad y en la ciudad herculina.

De acuerdo con la predicción de Meteogalicia, este lunes A Coruña tendrá un día de cielos despejados con ocasionales nubes altas y una baja probabilidad de lluvia.

En cuanto a las temperaturas, estas subirán ligeramente en las mínimas respecto a los últimos días, alcanzando los 11 grados. Por su parte, las máximas vivirán un ligero descenso, quedando en unos 23 grados que se harán notar hacia el mediodía.

Las nubes irán llegando con el avance de los días, dejando un martes de cielos nublados y temperaturas entre 14 y 21 grados. El miércoles aumentará considerablemente la probabilidad de lluvia, en una jornada con cielos previsiblemente encapotados.