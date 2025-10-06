Arcadi España visita la sede de la Aesia en A Coruña para reforzar la desconcentración territorial

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, recorrió hoy la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) en A Coruña, acompañado por el director general, Ignasi Belda, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y la secretaria general de Coordinación Territorial, Myriam Álvarez.

Durante la visita, destacó que la desconcentración territorial de la Administración General del Estado (AGE) es una estrategia para dinamizar los territorios y atraer talento a la Administración Pública.

Arcadi España subrayó que, por primera vez, un Gobierno ha aprobado un procedimiento regulado para determinar sedes físicas de entidades públicas y ha creado una Comisión Consultiva para evaluar las candidaturas.

La Aesia, junto con la Agencia Espacial Española en Sevilla y el futuro Centro Nacional de Vulcanología, son las primeras sedes seleccionadas mediante este proceso.

Además, el secretario de Estado puso en valor el proceso de deslocalización de puestos de trabajo, que permite a funcionarios desempeñar sus funciones en provincias distintas a Madrid, fomentando la captación de perfiles técnicos y de nuevas titulaciones y evitando la fuga de talento hacia el sector privado.

Esta estrategia acerca la Administración a la ciudadanía y potencia el desarrollo profesional en territorios alternativos.

Durante su recorrido por la Aesia, Arcadi España conoció de primera mano la experiencia de los profesionales que trabajan en A Coruña, mayoritariamente de perfiles tecnológicos, que actualmente suman una treintena de efectivos, reforzando la apuesta por la innovación y la descentralización de la AGE.