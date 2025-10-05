A Coruña abre el concurso fotográfico para el Calendario Municipal 2026

El Ayuntamiento de A Coruña inicia este lunes 6 de octubre el plazo para participar en el concurso fotográfico que seleccionará las imágenes del Calendario Municipal 2026, una publicación que combina fotografías antiguas y actuales y que se edita desde hace más de medio siglo.

Cada participante podrá enviar hasta tres fotografías horizontales y en color, realizadas dentro del término municipal, en formato JPG y con una resolución mínima de 3 megapíxeles, por correo electrónico o a través de WeTransfer.

El jurado, formado por representantes del Ayuntamiento y del Colectivo de Fotoxornalistas Coruñeses, valorará la calidad técnica, la originalidad y la representatividad de las imágenes.

Las 12 fotografías seleccionadas ilustrarán los meses del calendario y, si el jurado lo estima, una podrá ser elegida para la portada.

Las personas premiadas recibirán un libro de fotografía, un año de acceso gratuito a los museos municipales para dos personas y diez ejemplares del calendario. Las bases completas del concurso están disponibles en la web del Ayuntamiento.