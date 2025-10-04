A Coruña y las Asociaciones de Vecinos impulsan charlas vecinales sobre prevención de incendios

El ayuntamiento de A Coruña y la Federación de Asociacións Veciñais da Coruña e Área Metropolitana (FAVA) colaboran en la puesta en marcha de un ciclo de charlas formativas sobre prevención de incendios en el hogar, con el objetivo de trasladar a la ciudadanía recomendaciones básicas de seguridad y actuación en caso de emergencia.

Las sesiones estarán impartidas por personal municipal del área de Seguridade Cidadá, que ofrecerá consejos prácticos para reducir riesgos en las viviendas y pautas claras de actuación ante un incendio doméstico.

El programa incluye la proyección de vídeos explicativos y un espacio abierto para preguntas y resolución de dudas.

El calendario de charlas comenzará el 30 de octubre en el Centro Cívico do Birloque, continuará el 19 de noviembre en Os Mallos y finalizará el 12 de diciembre en el Centro Cívico de San Diego, siempre a las 18:30.