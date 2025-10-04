Betanzos (A Coruña) celebrará la XV Semana de la Tortilla con 14 locales y una app para votar

Betanzos se prepara para vivir una de sus citas gastronómicas más emblemáticas: la Semana de la Tortilla, que este año alcanza su XV edición.

Entre el 10 y el 19 de octubre, un total de 14 locales hosteleros de la ciudad ofrecerán su versión de la tortilla betanceira, con la tapa a un precio de 2,5 euros y la tortilla entera a 20 euros.

Los establecimientos participantes, entre ellos "A Cova do Frade", "Adega Lastras", "Mesón Avenida" o "Restaurante Casanova", estarán identificados con un cartel especial.

Como novedad, el ayuntamiento pondrá en marcha la aplicación móvil "GastroBetanzos", disponible para Android e iOS, que permitirá a la clientela participar en sorteos y votar por su tortilla favorita.

Quienes escaneen los códigos QR de al menos cinco locales entrarán en el sorteo de experiencias gastronómicas en los "Restaurantes da Biosfera" y de lotes de productos de Coca-Cola.

Además, podrán votar por la mejor tortilla en la categoría de Premio Popular. También se mantendrá la opción tradicional de sellar un díptico informativo para participar.

La Semana de la Tortilla contará además con el concurso de la Mejor Tortilla Casera, en el que podrán inscribirse los interesados entre el 7 y el 15 de octubre en la Oficina de Turismo o a través del correo electrónico eventos@betanzos.gal.