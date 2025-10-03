La Deputación de A Coruña recibe luz verde para iniciar las obras en la DP 0810 en Bergondo

El presidente de la Diputación, Valentín González, Formoso, en el punto a actuar. Deputación de A Coruña.

La Diputación de A Coruña ya tiene vía libre para comenzar las obras de mejora en la carretera DP 0810, a la altura de Bergondo, después de recibir la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

El proyecto contempla actuaciones para reforzar la seguridad viaria y modernizar la infraestructura, con el objetivo de facilitar la movilidad de vecinos y conductores en un tramo de especial relevancia para la comunicación local.

Desde la institución provincial destacan que el visto bueno de Patrimonio supone el último paso administrativo para arrancar los trabajos.

Con esta autorización, se prevé que las obras puedan ponerse en marcha de forma inmediata, dando respuesta a una demanda vecinal largamente solicitada.