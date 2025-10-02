Los jinetes alados iluminados siguen de ruta por A Coruña: visitan Os Castros y Matogrande

Los misteriosos jinetes alados iluminados han vuelto a salir de paseo esta noche por las calles de A Coruña, para sorpresa de los conductores y viandantes con los que han compartido espacio físico.

Los videos cedidos a Quincemil muestran una nueva ruta, en este caso tanto en el barrio de Os Castros como en el barrio de Matogrande en torno a las 23:30, donde incluso los vehículos han tenido que realizar maniobras de adelantamiento para poder continuar con la circulación.

Ataviados con alas luminosas con los colores del arcoíris, y en plena noche, salen a realizar diferentes paseos, con diferentes movimientos.

A lomos de dos caballos, ya fueron vistos en la zona de Matogrande el pasado mes de septiembre.

Antes de salir de excursión, fueron vistos todavía sin equipar en el parking de una superficie comercial del barrio de Xuxán.