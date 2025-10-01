Comienzan las obras en A Coruña para convertir un solar de O Castrillón en una plaza ajardinada

El Plan de Barrios 2025-27 continúa avanzando con diferentes actuaciones en la ciudad. Hoy comenzaron en el barrio del Castrillón las obras de urbanización de un solar situado entre las calles Antonio Ríos y Cerca, un espacio sin acondicionar que será transformado en una pequeña plaza con zonas verdes, nuevo mobiliario urbano y mejoras en la accesibilidad.

Después de que los vecinos demandaran durante años la recuperación de este terreno, el Gobierno municipal impulsa ahora su remodelación, que incluye también la construcción de nuevas aceras y la conexión con los tramos ya existentes en el entorno. Asimismo, se adaptarán los cruces y pasos peatonales próximos, reforzando la seguridad vial en una zona marcada por fuertes pendientes.

El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, destacó la importancia de esta intervención: "El Castrillón cuenta con un alto porcentaje de personas mayores y, en la medida de lo posible, estamos actuando para mejorar la accesibilidad y ganar espacios públicos de calidad, dando respuesta a demandas que se arrastran desde hace décadas".

Los primeros trabajos han consistido en la instalación de vallados, casetas de obra y la llegada progresiva de materiales. En los próximos días se prevé actuar sobre las redes de saneamiento para llevar a cabo su renovación.

En paralelo, el Concello tiene en fase de licitación la urbanización de la plaza José María Hernansáez, con una inversión de un millón de euros para convertir otra superficie sin acondicionar en un espacio con recorridos peatonales, arbolado, zonas verdes y mejores accesos a los bloques residenciales de la zona.