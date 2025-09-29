Excarcelado un ocupante de un vehículo tras un accidente de madrugada en A Coruña

Un vehículo ha sufrido en las últimas horas un accidente en la curva de acceso a Alfonso Molina, en A Coruña, sobre la una de la madrugada, en dirección acceso a la ciudad.

En concreto, según explica el parte de bomberos, el vehículo estaba ocupado por dos hermanos y acabó volcado sobre su techo.

El conductor pudo salir ileso, esperando fuera a la llegada de los servicios de emergencia, mientras que su hermano acabó atrapado de cintura para abajo con el pilar del vehículo encima. Fue levantado con cojines, liberándolo para ser retirado en camilla.

Posteriormente, fue trasladado al CHUAC por una ambulancia del 061, con conocimiento y diversos traumatismos, según las primeras valoraciones.

Fue necesario cortar el tráfico durante un tramo de la noche, por parte de la Policía Local de A Coruña y de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.