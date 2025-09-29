Un camión cae en una cuneta en Bergondo (A Coruña) y provoca retenciones en Villa Julia

Un camión cae en una cuneta en Bergondo (A Coruña) en un tramo de vía que consideran un punto negro Concello de Bergondo

Un camión lleva atascado en una cuneta de la carretera DP-0810 desde las 8:30 de la mañana de este lunes. El incidente ha causado retenciones en este tramo de la vía que une Guísamo y Guiliade en el municipio de Bergondo (A Coruña).

Aunque no ha habido que lamentar heridos, el suceso ha afectado al tráfico más de lo habitual. El Concello aprovecha para insistir de nuevo en la necesidad de ampliar este tramo de la carretera que consideran un punto negro en la circulación y donde ya se han producido más accidentes en ocasiones anteriores.

Camión atascado en la carretera DP-0810 Concello de Bergondo

En esta ocasión, el motivo fue la caída de un camión articulado en la cuneta de la vía a la altura de Villa Julia, en la propia DP-0810. El conductor, al ver que no podía salir de ahí, precisó de la ayuda de los servicios de Protección Civil y Policía Local que desde entonces trabajan en la zona para solucionarlo lo antes posible.

"Desde el Concello resaltamos, una vez más, la importancia y la urgencia de la propuesta de ampliar este tramo de vía, considerado un punto negro", señala el gobierno local de Bergondo en un comunicado en el que informa del accidente.