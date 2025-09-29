Bergondo (A Coruña) abre una nueva edición de los presupuestos participativos

Los vecinos y vecinas de Bergondo podrán tomar parte un año más en los presupuestos participativos. Un año más, el Concello convoca esta iniciativa en la que se reservará una partida de 100.000 euros para dedicarlos a propuestas ciudadanas.

Las personas interesadas podrán acercar sus propuestas hasta el 24 de octubre cubriendo un formulario que puede ser entregado en el Registro, a través de la sede electrónica, en los buzones de los centros sociales de las parroquias o en el mail correo@bergondo.gal.

Para participar será necesario estar empadronado en el municipio o residir en él y proponer iniciativas viables cuya ejecución dependa del Concello y no otras administraciones y que sean de interés general o parroquial.

También se pueden proponer otros proyectos que no se adapten a este proceso pero que se tendrán en cuenta en otros parques de inversión o solicitudes de subvenciones a otras administraciones.

El 31 de octubre el Concello de Bergondo dará a conocer las iniciativas elegidas. Además, premiará las mejores propuestas con bonos para gastar en el comercio local con 100 euros para la elegida y 50 euros para las otras seis mejores.