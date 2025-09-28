Así avanzan los trabajos en la estación intermodal de A Coruña con el montaje de la gran marquesina

La futura estación intermodal de A Coruña ha dado un paso decisivo en sus obras de ampliación y remodelación. En los últimos días Adif Alta Velocidad ha completado el montaje de la estructura metálica de la nueva marquesina que cubrirá la playa de vías y andenes de la terminal ferroviaria. Lo que viene a ser el techo que cubra los accesos a los trenes.

La cubierta, construida en acero, cuenta con 200 metros de longitud y 48,5 de ancho, y se apoya sobre pilares de hormigón de 11,65 metros de altura. El siguiente paso será colocar una cubierta provisional que, además de reducir el ruido, incorporará lucernarios -aberturas en el techo- para que entre luz natural en la zona de andenes

La marquesina, llamada a convertirse en emblema de la estación, será una de las señas de identidad del complejo. El montaje ha supuesto todo un reto. Adif dispuso de un equipo de en una treintena de profesionales, dos grúas de 250 toneladas y plataformas de hasta 40 metros de altura para el izado de los elementos

Ya el pasado mes de julio, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, acompañado por la directora general de Movilidad, Judit Fontela, destacó durante una visita a las obras que la estación intermodal "avanza a buen ritmo" y que "estará finalizada a finales de año".

Cabe recordar que la Xunta de Galicia aporta 20,6 millones de euros a este proyecto, dentro de una inversión global de 45 millones que incluye actuaciones financiadas también por Adif y el Ayuntamiento de A Coruña. La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Nuevos andenes y reorganización de espacios

Mientras tanto, ya se aprecia la configuración de la nueva playa de vías y andenes, situada en la ampliación hacia el sur, en dirección Santiago. Allí se habilitarán seis nuevas vías: dos para trenes de larga distancia y cuatro para media distancia.

La remodelación también contempla la recuperación del valor arquitectónico del edificio histórico, inaugurado en 1935 y considerado único del estilo neorrománico ferroviario en España. Con la retirada de las vías del interior de su antigua marquesina, se trabaja para convertir ese espacio en un gran vestíbulo diáfano y luminoso, pensado como plaza pública para los viajeros, que contará también con zonas comerciales.

Estado de las obras de la estación intermodal de A Coruña Adif

En el edificio lateral ya son visibles los avances que permitirán acoger los espacios de atención al viajero y la venta de billetes. Además, se ha iniciado la cimentación del nuevo edificio de embarque, que contará con luz natural cenital y conectará las vías con el vestíbulo bajo la histórica marquesina.

La retirada de la marquesina adosada que albergaba la parada de taxis reforzará la visibilidad del inmueble y su integración en la plaza de acceso y el parque de San Cristóbal.

Mejoras tecnológicas y nuevas conexiones

La actuación también incluye la instalación de modernos sistemas de señalización y comunicaciones, tras la puesta en servicio del nuevo enclavamiento que controla a distancia todas las señales ferroviarias. Paralelamente, avanza la construcción del nuevo edificio administrativo de Adif, cuya estructura ya está ejecutada.

En materia de accesos, la obra progresa en el paso inferior que conectará con el futuro aparcamiento de la estación intermodal. Ya se ha finalizado la losa superior que permitirá excavar el nuevo vial.Okey

También se desarrollan los trabajos de cimentación de la pasarela peatonal que, sobre la zona de embarque, conectará las calles de ambos lados de la estación y enlazará con la futura terminal de autobuses.

Un proyecto clave para la ciudad

Con una inversión total que supera los 45 millones de euros, la estación intermodal de A Coruña se perfila como una infraestructura clave para responder al crecimiento del tráfico ferroviario y de viajeros, reforzar la intermodalidad entre tren y autobús, y favorecer una mejor integración urbana.

Los trabajos avanzan de forma simultánea en distintos puntos gracias al traslado del servicio ferroviario a la estación provisional, lo que además ha permitido mejorar la comodidad de los pasajeros mientras se desarrolla la remodelación.