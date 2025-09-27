En marcha las obras en el entorno de la Torre de A Coruña donde se sumarán plazas de aparcamiento

Obras en la rotonda de la Torre de A Coruña Concello de A Coruña

Esta semana han comenzado las obras de adecuación previstas en el entorno de la rotonda de la Torre, donde el Ayuntamiento está actuando con el objetivo de mejorar la movilidad y la circulación del tráfico en esta parte del paseo marítimo.

Una de las principales intervenciones que se ejecutará alrededor de la rotonda es la renovación del firme de la calzada, erosionado por el paso del tiempo y la exposición a las inclemencias meteorológicas. Esto conllevará, además, la eliminación de los antiguos carriles del tranvía, actualmente en desuso. Al igual que en otros tramos del paseo, los raíles se han ido soterrando o retirando para evitar riesgos de seguridad vial.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, indicó que, tras la renovación del pavimento, se acometerán las tareas de señalización horizontal y pintado.

Además, Díaz avanzó que también se habilitarán nuevos espacios de estacionamiento en batería en uno de los laterales de la rotonda, aprovechando la superficie que hasta ahora ocupaban los raíles del tranvía.

Se ganarán aproximadamente 30 plazas. Para ello, se está trabajando en la demolición de un pequeño islote peatonal que servía de plataforma en los años de uso del tranvía. Los trabajos de demolición en este islote ya están en marcha.

"La creación de esta nueva bolsa de estacionamiento ayudará a aliviar situaciones como las que se viven muchos fines de semana en el entorno de la Ciudad Deportiva, por el continuo desplazamiento y estacionamiento de vehículos debido a las jornadas de fútbol", explicó Díaz.