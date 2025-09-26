Carral (A Coruña) y Augas de Galicia colaboran para renovar la depuradora de O Quenllo

El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, y el concejal, Óscar Bodelo, mantuvieron esta mañana una reunión con el director general de Augas de Galicia, Roi Fernández. El objetivo fue solicitar la colaboración del organismo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, para resolver la problemática actual de la depuradora de O Quenllo.

En el encuentro, se acordó que el Concello remitirá, próximamente, un anteproyecto que el personal técnico de Augas de Galicia estudiará para valorar posibles vías de colaboración.

El primer edil agradece "a boa disposición amosada polo director de Augas de Galicia, que se interesou polo tema desde o primeiro momento e comprometeuse a estudar e analizar a documentación que lle presentemos para arranxar esta instalación".

Fernández Mouriño incide en que la cooperación entre administraciones "é esencial para seguir traballando na mellora dos servizos para a cidadanía".

Una actuación prioritaria

La reparación de la depuradora de O Quenllo es una de las actuaciones "prioritarias" que el regidor se marcó cuando recuperó la Alcaldía. Con todo, no es la única línea de actuación que Fernández Mouriño plantea para los próximos meses.

Así, durante el encuentro de esta mañana, el regidor solicitó también la colaboración del ente autonómico para continuar implantando el saneamiento en algunas parroquias del municipio que aún carecen de él, como en el caso de Quembre, Sumio y Beira.