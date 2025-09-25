A Coruña, Arteixo y Culleredo obtienen una subvención de 342.000 euros para el complejo de Montegolf

Los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo y Culleredo han obtenido una subvención de la Xunta de 342.361,65 euros destinada a la rehabilitación y modernización del complejo deportivo de Montegolf.

La ayuda cubrirá la mitad del presupuesto total del proyecto, que asciende a 684.723,30 euros, mientras que los tres municipios aportarán el 50% restante.

El complejo deportivo, ubicado en el entorno de A Zapateira, dentro del término municipal de Arteixo pero en el límite con A Coruña y Culleredo, ofrecerá servicio a los vecinos de los tres concellos. La iniciativa forma parte de un acuerdo de cooperación institucional que busca optimizar recursos y mejorar las infraestructuras deportivas de la comarca.

El espacio de Montegolf había sido cedido en su día al Ayuntamiento de Arteixo por la empresa Riofisa, después de que la crisis de 2008 dejase abandonada la instalación privada. Con el nuevo proyecto, se pretende devolver la funcionalidad al recinto y ampliar los servicios previstos inicialmente.

La actuación contempla la construcción de un edificio principal con vestuarios, aseos y salas polivalentes, así como la habilitación de zonas verdes y exteriores en las que se integrarán varias pistas deportivas y una piscina al aire libre. Además, las actuales pistas de pádel serán sustituidas por instalaciones multideporte que permitirán la práctica de diferentes disciplinas.

Desde los gobiernos municipales se ha destacado la importancia de esta colaboración.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica de A Coruña, José Manuel Lage, subrayó que el proyecto "es un buen ejemplo de coordinación entre concellos para disponer de un equipamiento compartido y útil para toda la ciudadanía. Los vecinos no entienden de fronteras administrativas, y la Gran Coruña se construye con cooperación y diálogo".

Por su parte, el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, afirmó que "la colaboración permitirá optimizar los servicios y ofrecer una propuesta de ocio más completa que la inicialmente prevista".

Finalmente, el regidor de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó que "la suma de esfuerzos de los tres municipios y de la Xunta hará posible dotar a la ciudadanía de infraestructuras deportivas modernas, cercanas a sus hogares, en un claro ejemplo de cooperación institucional".

Con esta intervención, Montegolf se convertirá en una nueva referencia deportiva y de ocio para los vecinos de los tres municipios, reforzando la oferta de instalaciones en el área metropolitana de A Coruña.