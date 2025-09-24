Trasladan al hospital de A Coruña a un hombre de avanzada edad tras ser atropellado en Matogrande

Esta mañana de miércoles ha empezado accidentada en la rotonda de Matogrande en A Coruña. Un hombre de avanzada edad ha sido atropellado por un coche a las 08:05 de la mañana, mientras cruzaba por una zona no habilitada para el paso de peatones por debajo del paso elevado.

Según informa la Policía Local, se trata de un varón del que solo se conoce que tiene una avanzada edad. Tras el impacto fue trasladado consciente al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) por una ambulancia, aunque se desconoce su estado. Hasta las 08:40 horas no se procedió al traslado al hospital y a la limpieza de la vía por parte de los servicios de emergencias.

El accidente provocó retenciones de tráfico en una hora punta coincidiendo con la entrada de alumnos al colegio Liceo La Paz que se encuentra al lado de la zona y de personas en camino al trabajo. Aunque todavía funciona con algunas retenciones desde el túnel de Eirís y la avenida de San Cristóbal.