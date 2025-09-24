Los taxistas de A Coruña denuncian que los VTCs operan en la ciudad sin licencia

Parada de taxis en la avenida de Rubine de A Coruña. López

"Los VTCs ejercen competencia desleal", afirma Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi en A Coruña ante el anuncio de que Bolt también comenzará a operar en la ciudad, sumándose así a Uber y Cabify.

La compañía ha emitido un comunicado en el que asegura que desembarca en A Coruña con un servicio que permite combinar la reserva de taxis locales sin comisión para los taxistas. Estos han recibido la noticia con sorpresa ya que, en palabras de Villamisar, "los VTC no se parecen en nada a un taxi".

Además de la diferencia principal, que establece una licencia para operar dentro de las ciudades para los taxis y no así para los VTC —que solo pueden operar entre municipios—, el presidente de Teletaxi enumera otras razones.

"El taxi tiene inmediatez, mientras que el VTC tiene la obligación de realizar una precontratación de 15 minutos. Esto quiere decir que desde que el cliente solicita este servicio hasta que se empieza a prestar tienen que pasar esos 15 minutos", aclara, citando la ley autonómica.

A esto se suman unas tarifas reguladas y un número de coches determinado para los taxis, frente a los VTC que "tienen libertad absoluta para cobrar lo que quieren y para realizar dentro de la comunidad cualquier tipo de desplazamiento".

Teniendo esto en cuenta, el taxista recalca que los VTCs "no pueden hacer nada en colaboración con el taxi porque no pueden prestar el mismo servicio". Así, ante la propuesta de Bolt, critica que "lo que están haciendo es confundir a la ciudadanía porque se están equiparando al taxi".

Por este motivo, los taxistas asociados de A Coruña no colaborarán con la compañía, siguiendo el reglamento interno de su asociación. "El taxi es un servicio público de interés general", recuerda.

La normativa de los VTCs, todavía en el aire

Esta mañana, la alcaldesa Inés Rey afirmaba en este contexto que se trabajaría en una normativa que regule de manera específica la actividad de los VTC.

Villamisar lamenta que desde que este tipo de empresas han empezado a operar en la ciudad han visto innumerables infracciones que han hecho constar "tanto a la administración local como a la autonómica. Por parte de la autonómica se ha adquirido el compromiso de reforzar los controles en puntos como las estaciones para luego remitirlo al Concello y que este inicie el expediente sancionador".

Con críticas a la Xunta, responsable de conceder las licencias, la alcaldesa ha confirmado que se tramitarán las denuncias, aunque no podrán multar precisamente por la falta de una ordenanza.

"El Concello sí tiene competencias en materia sancionadora", mantiene el presidente de Teletaxi.

Sobre la normativa, Villamisar demanda que se cuente con los taxistas para su redacción y que esta no se realice "de manera unilateral".

Reunión pendiente

La asociación había pedido ya una reunión con el Concello para tratar otros temas, pero aprovecharán la cita —todavía sin fecha— para exponer sus preocupaciones al respecto de los VTC.

"Expondremos esta situación encima de la mesa porque creemos que es una competencia desleal", afirma.