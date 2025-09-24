Las obras del mercado de Santa Lucía, en A Coruña, comenzarán antes de que termine el año

Recreación de la fachada rehabilitada del edificio del mercado de Santa Lucía en A Coruña.

Las obras para rehabilitar el mercado de Santa Lucía comenzarán antes de que finalice este año. Así lo ha confirmado esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, tras la celebración de una Xunta de Goberno Local ordinaria que aprobó la adjudicación de las obras.

Constructora San José es la empresa adjudicataria, que establece un plazo de 15 meses para tener terminadas las actuaciones, rebajando en tres meses el periodo establecido en los pliegos.

El presupuesto final, según confirmó la alcaldesa, será de 9,6 millones de euros, cofinanciados con fondos PIREP, frente a los 10,3 millones valorados inicialmente.

Por otra parte, en su propuesta, la adjudicataria aumenta el plazo de garantía dos años por encima de lo establecido en el contrato, dando así, en palabras de la alcaldesa, una "maior seguridade en caso de hipotéticas incidencias".

Con esta adjudicación, el nuevo mercado de Santa Lucía está un paso más cerca de ser una realidad. Las obras permitirán al barrio contar con un nuevo centro de salud más amplio y moderno y un nuevo mercado, así como un centro cívico con espacios polivalentes.