La Cros tendrá que buscar nuevos usos: el Cetim no estará en Culleredo y sí en Arteixo (A Coruña)

Vías del tren en O Burgo (Culleredo), con la antigua fábrica de La Cros a la izquierda.

El esqueleto de La Cros, a orillas del paseo marítimo de O Burgo, en Culleredo, no será el emplazamiento final del proyecto Cetim, disperso a día de hoy en Alvedro, y que se instalará en el polígono de Morás, en Arteixo.

Tras ser descontaminada, la antigua fábrica industrial deberá seguir esperando por una nueva ocupación, mientras su última opción real huye a un ayuntamiento del entorno, algo que ha condenado el primer edil culleredense, José Ramón Rioboo, en un comunicado de prensa.

"Aquí quien pierde no es el alcalde, quien pierde es Culleredo, y pierde mucho", dijo en referencia a los 100 puestos de trabajo existentes y los 100 que preveía el proyecto.

La nueva situación del Cetim en Morás permitirá desarrollar un edificio modular destinando la planta baja a laboratorios y la alta a oficinas. Todo ello concentrado en una nave, concentrando así todos sus recursos de forma eficiente.

La urgencia para definir la ubicación nace de que cuenta con una ayuda de la Axencia Galega de Innovación, que soporta hasta el 50% del coste. Los plazos que se manejan están en una horquilla entre 18 y 24 meses.

