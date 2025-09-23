La Xunta activa la prealerta por escasez de agua en el río Anllóns, en A Coruña

La Xunta de Galicia ha extendido hoy la prealerta por escasez moderada de agua al sistema del río Anllóns, en la costa de A Coruña hasta el límite de Arteixo, sumándose así a los ríos Lérez, en Pontevedra, y Grande, en Camariñas, que ya estaban en prealerta desde el 7 de agosto.

La decisión se adoptó en la reunión telemática de la Oficina Técnica de la Seca, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y con la participación de representantes de Protección Civil, MeteoGalicia y las consellerías de Sanidad y Medio Rural.

El anuncio se produce tras constatar un descenso continuado de los caudales desde mediados de agosto, debido a la falta de lluvias y a la evaporación por las altas temperaturas estivales, unido al aumento de la población en verano en algunos municipios. Las previsiones de MeteoGalicia no apuntan a lluvias significativas hasta principios de octubre, lo que motivó la declaración de prealerta.

Actualmente, la ocupación media de los embalses de abastecimiento en la demarcación Galicia-Costa es del 65,86%, un 6,89% inferior a la del año pasado y un 5,39% por debajo de la media de la última década.

En total, 28 municipios permanecen en situación de prealerta, entre ellos Barro, Pontevedra, Sanxenxo, Camariñas, Arteixo o Carballo. Además, en Baiona se aplican medidas equivalentes a prealerta, y en Zamáns se mantiene un seguimiento reforzado.

La Xunta recomienda a la población un uso responsable del agua, evitando actividades de alto consumo como el llenado de piscinas o el riego con agua potable, y fomentando buenas prácticas domésticas como ducharse en lugar de bañarse o usar funciones eco de electrodomésticos.

Asimismo, se pide a los ayuntamientos que minimicen el uso municipal de agua no esencial, como el baldeo de calles o el riego de parques, e informen a sus vecinos sobre la importancia de un consumo sostenible.

La Oficina Técnica de la Seca recuerda que el seguimiento continuo permite anticiparse a posibles episodios de escasez y garantizar la conciencia social sobre el uso responsable del agua.