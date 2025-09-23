Inés Rey reúne este jueves a los alcaldes del área para definir el futuro del aeropuerto de A Coruña

Este jueves, 25 de septiembre, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, celebrará en el Palacio de María Pita la reunión, que ya había adelantado hace unas semanas, con los alcaldes del área metropolitana, además de representantes de Ferrol, Lugo y la Costa da Morte, con el objetivo de definir una estrategia conjunta para el futuro del aeropuerto de Alvedro.

Esta mañana, la regidora explicaba a los medios que algunos de los alcaldes invitados no podrán asistir debido a la celebración de plenos, aunque enviarán a concelleiros y otros responsables en representación. "Nos están llamando para decirnos que están totalmente de acuerdo con la convocatoria", señaló la regidora, satisfecha con la acogida de la iniciativa.

En este sentido, Inés Rey reiteró que desde el Concello de A Coruña defienden la complementariedad del sistema aeroportuario gallego y no la competencia entre los tres aeropuertos. "Creemos que hay que hacer una política aeroportuaria común. Y es algo que llevo pidiendo tiempo", afirmó. Añadió que, tras la salida de Ryanair de Lavacolla, "parece que se han dado cuenta todos de que nos hace falta una política común".

Asimismo, subrayó que no se trata de primar a unos aeropuertos sobre otros, sino de analizar los usuarios, los destinos más frecuentes y las conexiones necesarias, tanto con el resto de España como a nivel internacional. "No solo hay que pensar a nivel turístico, también hay que atender el desarrollo económico de Galicia, que afecta a las dos grandes áreas metropolitanas —A Coruña y Vigo— y a las necesidades del tejido empresarial a la hora de comunicarse y generar más oportunidades de crecimiento a nivel internacional", dijo.

Para lograrlo, Rey determinó que "hay que trabajar" y señaló a la Xunta de Galicia por no convocar una mesa de coordinación aeroportuaria. "De entrada, la convocó yo con todos los alcaldes usuarios del aeropuerto de Alvedro porque damos servicio a mucha gente", afirmó.

Asimismo, la alcaldesa recordó que el esfuerzo económico para la licitación de los convenios con las líneas aéreas en el aeropuerto lo hace únicamente la ciudad de A Coruña. "Y eso es algo que no tiene mucho sentido", apuntó.

Precisamente, adelantó que este tema será tratado el jueves, así como la redacción de un comunicado conjunto dirigido a la Xunta para que actúe. "Necesitamos infraestructuras adaptadas a los tiempos actuales en Galicia y deben ser ellos quienes coordinen, pero mientras ellos se mantengan con los brazos caídos, tranquilos que la alcaldesa de A Coruña trabajará para coordinar este asunto", concluyó.