Inés Rey confía en que la Agencia Tributaria renueve pronto la fachada de su edificio en A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha pronunciado este martes sobre el estado del edificio de la Agencia Tributaria, en el número 17 de la calle Comandante Fontanes, que lleva más de cinco años rodeado de andamios y cubierto con una lona. El inmueble cuenta con una de sus fachadas orientada al Paseo Marítimo, una de las zonas más emblemáticas y turísticas de la ciudad.

Rey recordó que el edificio tiene solicitada desde hace años licencia de obra y que se han ido renovando los permisos para acometer la reforma de la fachada. "En su momento se utilizó una solución constructiva que, con el paso de los años, se ha deteriorado por estar expuesta al mar y a las inclemencias meteorológicas", explicó.

La regidora indicó que el Ministerio de Hacienda, titular del inmueble, quiere instalar una fachada ventilada y aislante. "Creo que van a sacar la licitación desde Madrid, porque lo tienen que hacer ellos. Mientras tanto, al estar puestos los andamios y las lonas, hay que ir ajustándolos para evitar desprendimientos", señaló.

Rey apuntó que el proyecto se retrasó por el incremento del coste de los materiales y de la mano de obra, pero confía en que la licitación "salga próximamente" y que las obras puedan ejecutarse cuanto antes. "Nosotros, en cuanto presenten la solicitud, otorgaremos la licencia de inmediato y con mucho gusto, porque lo que queremos es que se renueve esa fachada y se retiren de una vez los andamios", concluyó.