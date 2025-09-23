Hallan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Sada (A Coruña)

Después de tres días de búsqueda, este martes se ha localizado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido el pasado viernes en Sada. El vecino, de 73 años de edad, había sido visto por última vez esa tarde en la zona de Carnoedo, Veigue y el Pazo de Meirás. Finalmente, su cuerpo ha aparecido esta mañana en la Punta de San Mamede, en Carnoedo.

La Guardia Civil confirma que el hallazgo se produjo en torno a las 11:30 horas de este martes por parte de una patrulla de seguridad ciudadana del puesto de Sada.

El hombre, Celso Pérez Regueiro, sufría de Alzheimer u otra enfermedad degenerativa, tal y como se informó en el momento de su desaparición.

Las labores de búsqueda, que arrancaron el mismo viernes, se prolongaron hasta esta mañana. En ellas participaron patrullas de la Guardia Civil incluyendo un dispositivo aéreo y patrullas de Seguridad Ciudadana de Sada, Oleiros y Cambre, además del Servicio Aéreo, la Policía Local, Protección Civil, y voluntarios.