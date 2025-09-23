Arteixo (A Coruña) solicita corregir "subsanaciones" en el valor catastral del puerto exterior

El Concello ha solicitado al Catastro la corrección de los valores catastrales asignados a la superficie industrial del puerto exterior Punta Langosteira.

El objetivo, según han indicado fuentes municipales, es subsanar discrepancias y ajustar la valoración a la realidad de la infraestructura, un paso necesario para cobrar de forma adecuada los impuestos sobre la propiedad y consolidar la integración del puerto en el sistema fiscal municipal.

Con ello, el gobierno municipal ha trasladado la petición al Ministerio de Hacienda, gestionada a través del Catastro Inmobiliario. Un trámite que podría tardar meses en obtener respuesta.

Asimismo, cabe recordar que el Concello de Arteixo ya había aprobado en 2025 una modificación de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), el tributo que grava grandes infraestructuras como puertos, embalses, autopistas o centrales energéticas.

Con la actualización aprobada, el puerto pasó a tributar al 1,3%, en línea con el resto de bienes de características especiales ya definidos en la ordenanza, como las instalaciones energéticas, gasísticas o las autopistas.

Esta decisión, como lo de modificar el valor catastral, responde a la necesidad de adecuar el marco jurídico al puerto exterior de Punta Langosteira, en funcionamiento desde 2015. Al no contar Arteixo con un puerto antes de esa fecha, esta infraestructura no estaba contemplada en la normativa fiscal municipal y tributaba de manera automática al 0,6%, el tipo mínimo previsto por la ley estatal.

El objetivo, según el gobierno local, es garantizar "un sistema tributario más justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad".

El cambio tendrá un impacto directo en la recaudación municipal: los 18 bienes de características especiales registrados en Arteixo aportaban hasta ahora 2.492.881 euros anuales, y con la modificación pasarán a generar 3.041.343 euros. El incremento, de 548.462 euros, se aplicará ya en el ejercicio de 2025.