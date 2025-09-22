La madre de Yoel reclama justicia en A Coruña a la espera del juicio: "Sé que no son tres, son más"

"El dolor nunca nadie me lo va a quitar. Desde que pasó eso mi vida nunca más volvió a ser igual", recuerda con la voz entrecortada Maritza Yovana Gómez al rememorar el día en que mataron a su hijo de 22 años. Dos años después de aquella madrugada de Nochebuena de 2023, en la que Yoel Quispe fue víctima de una pelea que terminó en una puñalada mortal, hoy por fin puede respirar, aunque no del todo.

Este lunes 22 de septiembre se ha confirmado el procesamiento de tres personas por un supuesto delito de asesinato, que deberá resolverse en un juicio oral. Para la familia, que este mismo día realizó un acto de protesta frente al juzgado donde se celebró la vista preliminar, se trata de un paso positivo.

Hasta el momento, la justicia había calificado la muerte de Yoel Quispe como homicidio. En un principio, la Fiscalía solicitaba 14 años de cárcel únicamente para uno de los acusados, además de cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena.

Sin embargo, la familia reclamaba desde hace tiempo la imputación de otras dos personas, como presuntos autores de asesinato. "Amo tanto a mi hijo que no paré", cuenta Yovana.

Tras varios actos de protesta frente a la Audiencia Provincial de A Coruña y en el propio lugar donde su hijo perdió la vida, entre la calle Juan Flórez y la Sinfónica de Galicia, familiares y amigos del fallecido exigieron que fueran tres los acusados juzgados por asesinato, así como que también respondieran quienes "presenciaron el momento de la pelea y no hicieron nada por detenerla".

"Sé que no son tres, son más. Voy a seguir luchando porque paguen su culpa. Porque si no lo hubiesen pegado, o no lo hubiesen debilitado, mi hijo estaría vivo", lamenta una madre rota, pero aún con fuerzas.

Cabe mencionar que, además de este proceso, hay otro abierto por un supuesto delito de lesiones contra dos integrantes de uno de los grupos agresores. Maritza Yovana sostiene que fueron nueve las personas que acorralaron a su hijo: "Podían haber evitado esa muerte".

Y es que, de acuerdo con testigos de aquella noche, en la pelea que tuvo lugar en la esquina entre la calle Juan Flórez y la Sinfónica de Galicia participaron entre siete y ocho personas. La confrontación comenzó entre el joven asesinado y un miembro de otro grupo, pero, según la acusación particular, se amplió con la intervención de los tres ahora procesados. Estos agredieron a Quispe de manera reiterada, hasta que uno de ellos sacó una navaja y terminó con su vida.

Comienzo del juicio

El siguiente paso es el juicio por asesinato. El Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña ha decretado la apertura de juicio oral.

En el escrito de acusación, y en línea con los argumentos del abogado de la familia, se considera al principal procesado —para quien la Fiscalía pedía inicialmente 14 años de cárcel— como autor material del asesinato con agravante de alevosía, solicitando una pena de 25 años de prisión y 10 de libertad vigilada.

También se reclaman 25 años de cárcel y 10 de libertad vigilada para otro hombre como "cooperador necesario", al haber entregado al principal acusado el arma del crimen. El tercer procesado se incluye como cómplice y se piden para él 15 años de prisión y 10 de libertad vigilada, al considerar que fue quien se deshizo de la navaja.