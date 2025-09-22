A Coruña despide el verano con lluvias y bajada de temperaturas

A Coruña arranca este lunes, 22 de septiembre, con una notable bajada de las temperaturas. Las últimas horas del verano estarán pasadas por agua a lo largo de la jornada, hasta que a las 20:19 horas de la tarde empiece el otoño en el hemisferio norte.

Aunque la ciudad lleva una semana en un tiempo más propio de la nueva estación, no será hasta esta tarde cuando comience de forma oficial el otoño, que se prolongará hasta el 21 de diciembre a las 16:03, momento en el que se producirá el solsticio de invierno.

Con todo, para este lunes se espera que el cielo alterne nubes y claros, con alguna que otra precipitación. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este período, con mínimas que descenderán ligeramente hasta los 15 grados y máximas que ascenderán moderadamente hasta los 19 grados. La calidad del aire, sin embargo, pasará de favorable a un grado regular.

De cara al martes, la situación meteorológica mejorará y las lluvias dejarán paso a una jornada soleada con algunas nubes. Las mínimas bajarán hasta los 12 grados y las máximas subirán hasta situarse en los 21 grados.

El miércoles continuará la estabilidad, con sol y nubes altas durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados.