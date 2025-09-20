Una pelea en la zona de Palexco, en A Coruña, moviliza a la Policía

Una pelea en la zona de Palexco, en A Coruña, ha movilizado esta tarde a varios efectivos tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional.

Tras recibir aviso del incidente, los profesionales acudieron para tratar de poner paz en el conflicto con rapidez, buscando que no pasara a mayores.

Según testigos presenciales, la pelea fue iniciada por una pareja de unos cuarenta años de edad que se enfrentó a un grupo de jóvenes.

En una tarde de sábado con muchas personas paseando por el entorno, este incidente fue un foco de atención que hizo que varios de ellos contemplaran la escena, en un día con pocas incidencias en la ciudad herculina.