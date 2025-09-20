Juzgan a siete personas en A Coruña por traficar con grandes cantidades de drogas

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá la próxima semana el juicio contra siete personas acusadas de traficar con grandes cantidades de cocaína, cannabis, MDMA y ketamina.

Los hechos se remontan al año 2023, cuando el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) organizó un dispositivo de vigilancia del principal acusado, así como de otras seis personas que podrían estar vinculadas con él en el tráfico ilícito de sustancias en distintas ciudades.

Dentro de este operativo, los agentes pararon el 5 de octubre a uno de los procesados conduciendo un camión en el que localizaron varias mochilas con diferentes sustancias estupefacientes en su interior.

En concreto, se hallaron 141 kilos de cannabis, casi medio kilo de MDMA en polvo, otros 793 comprimidos de MDMA y cerca de un kilo de ketamina.

Días después, otro procesado fue interceptado en una furgoneta en la que ocultaba cinco paquetes con unos cinco kilos de cocaína.

A raíz de estos hallazgos, se procedió a la entrada y registro de las viviendas de todas las personas vinculadas, donde se localizaron distintas cantidades de dinero, básculas de precisión, pequeñas cantidades de diferentes drogas, llaves de vehículos, móviles y termoselladoras, entre otros elementos vinculados al tráfico de drogas.

La Fiscalía pide para los procesados, según su grado de implicación, penas que van desde los 18 a los cuatro años y medio de prisión, así como el pago de multas de hasta 6,2 millones de euros.