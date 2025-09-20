Fallece una mujer tras volcar su vehículo en Arteixo (A Coruña)

Una mujer ha fallecido en la madrugada de este sábado tras volcar su vehículo y quedar atrapada en su interior en Arteixo (A Coruña).

Según informa el 112 Galicia, se tuvo conocimiento del incidente en torno a las 06:00 de este sábado, cuando la Central de Emergencias recibió varias llamadas de alerta.

En concreto, en ella se informaba de que un vehículo se había salido de la vía en Travesía da Pastoriza, cerca del número 18; además, indicaron que había una persona inconsciente en el interior del coche.

De este modo, acudieron hasta el lugar profesionales del Servicio de Emergencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Arteixo y el Servicio Municipal de Emergencias, así como agentes de la Policía Local.

También fue necesario activar recursos municipales debido a los daños colaterales del accidente, como una tubería de suministro de agua.