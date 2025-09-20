A Coruña recuerda a Adolfo Anta Seoane en el 125 aniversario de su nacimiento

El ayuntamiento de A Coruña rindió homenaje este sábado a Adolfo Anta Seoane, una de las figuras más relevantes de la música coral gallega, en el 125 aniversario de su nacimiento.

La casa natal del músico, situada en la calle Alameda, luce desde hoy una placa conmemorativa que reconoce su contribución a la cultura y la tradición musical de Galicia.

Anta Seoane fue músico, investigador, compositor y director de coros. A lo largo de su trayectoria dirigió agrupaciones como Cántigas da Terra durante más de dos décadas, además de la coral de la Fábrica de Tabacos, la coral de Sada, el grupo Brétemas e Raiolas y el conjunto folclórico Aturuxo, fundado en 1954.

Su trabajo como armonizador y divulgador de la música popular gallega permitió recuperar y adaptar numerosas piezas tradicionales, dejando un legado que sigue vivo en los repertorios de las corales del país.

Miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes, legó a esta institución su valioso archivo musical, una de las principales fuentes para conocer la vida musical gallega entre los siglos XIX y XX.