Vuelca un coche en medio de la carretera de Baños de Arteixo en A Coruña y provoca grandes retenciones

Un coche volcó este viernes sobre las 11:15 en la carretera de Baños de Arteixo, en A Coruña, generando importantes retenciones en la vía de acceso a la ciudad, que llegaron hasta el antiguo Alcoa.

Aunque por el momento se desconocen los motivos del accidente, parece que se trató de una colisión entre dos o tres vehículos.

Testigos que presenciaron el siniestro relatan el hombre que conducía el coche que volcó pudo salir por su propio pie, por lo que no hubo que lamentar daños graves.

La imagen del accidente llamó especialmente la atención, ya que el coche quedó tendido en medio de dos carriles, sostenido únicamente sobre uno de sus laterales.

Accidente en Baños de Arteixo @diego.gomesve

Según informan fuentes policiales, una patrulla se dirige al lugar para tratar de controlar la circulación, así como retirar el vehículo de en medio de la calzada. Aun así, ninguna de las vías tuvo que ser cortada.

