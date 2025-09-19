El embajador de Palestina recuerda desde Oleiros (A Coruña) que "nadie puede sentirse ajeno al pueblo palestino"

Visita de Husni Abdel Wahed,. embajador de Palestina en España, a Oleiros este viernes. Concello de Oleiros

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, visitó este viernes la localidad coruñesa de Oleiros con motivo de la reciente inauguración de la calle Yaser Arafat y por el ciclo de cine euroárabe Amal x Palestina.

En una intervención, Wahed advirtió que "están negociando cómo repartirse Gaza para convertirla en un resort. Y si esto sucede allí, puede suceder después en cualquier otro lugar del mundo".

Asimismo, según informa el Concello en un comunicado, el embajador palestino también ha recalcado que "nadie puede sentirse lejano ni ajeno a lo que le sucede al pueblo palestino" ya que "el humanismo parcial o selectivo no existe".

Al mediodía, el máximo representante de Palestina en España visitó el Concello donde fue recibido por el alcalde, Ángel García Soeane. Más tarde hizo un recorrido por la localidad visitando la ya mencionada calle Yaser Arafat, además de otras con nombres palestinos como Gaza, Palestina, Cisjordania, Yinin o la plaza de Belén.

La jornada finalizó con la inauguración del ciclo de cine Amal x Palestina, en el que estuvo acompañado por el presidente de la Fundación Araguaney Puente de Culturas, Ghaleb Jaber Ibrahim, y donde Wahed tuvo unas palabras de agradecimiento ante la solidaridad de España y de Oleiros.

Por su parte, García Seoane también dedicó unas palabras a mostrar su rechazo por "o que está acontecemtno á vista de todo o mundo e sen que ninguén sexan quen de frear os grandes apoios que recibe a política sionista do exterminio".

Durante la muestra de cine se proyectará este sábado a las 20:00 horas A una tierra desconocida. El domingo, a las 12:00 horas, se mostrará Adiós, Tiberias y la exposición Heart of Gaza.