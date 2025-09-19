A Coruña guarda un minuto de silencio por las víctimas de Gaza

La corporación municipal de A Coruña ha guardado esta mañana en la plaza de María Pita, al igual que un gran número localidades, un minuto de silencio a iniciativa de la Fegamp como muestra de condena y rechazo por el genocidio de Gaza.

En el acto participaron representantes políticos, personal laboral y ciudadanos que, a título individual, se acercaron también a mostrar su apoyo a al causa palestina.

Otros ayuntamientos también se han sumado, a las 12:00, a esta convocatoria que busca visibilizar por toda la geografía gallega la condena a "un genocidio ante el que todos los ciudadanos no podemos dar la espalda" tal y como ha manifestado la primera edil herculina, Inés Rey.

Besteiro pide unanimidad en el Parlamento Gallego para condenar el genocidio

El secretario general del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, lanzó esta mañana en la interparlamentaria socialista un mensaje claro al parlamento gallego: "Debe hablar alto y claro. Debe condenar el genocidio y hacerlo por unanimidad".

El líder socialista, que tomó parte de un minuto de silencio con la bandera palestina formada con paneles como gesto de unidad y firmeza, insistió en que "nadie puede permanecer callado ante esta masacre. Hablamos de más de 65.000 muertos confirmados, pero la ONU alerta de que pueden ser diez veces más. Es un genocidio, un crimen masivo e indiscriminado".