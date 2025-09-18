El PP de A Coruña exige retirar la nueva tasa de basura por su "subida injusta"

El Grupo Popular, principal partido de la oposición en A Coruña, ha solicitado la retirada de la nueva tasa de basura, aprobada inicialmente en julio por PSOE y BNG, al considerar que se limita a incrementar las tarifas sin fomentar la sostenibilidad ni incorporar criterios de economía circular.

Según los populares, la subida del 43,64% se basa en un informe económico carente de rigor técnico y "castiga fiscalmente a los vecinos sin incentivos para reducir o gestionar correctamente los residuos".

El partido denuncia que la propuesta incumple la Ley 7/2022, que exige tasas específicas, diferenciadas y ajustadas al principio de "quien contamina, paga".

En su alegación, el PP subraya que el uso del consumo de agua como criterio para la cuota variable resulta socialmente regresivo, penalizando a familias numerosas o con necesidades especiales, mientras que los coeficientes aplicados a locales comerciales e industriales no distinguen entre tipos ni cantidades de residuos, igualando un despacho profesional con un supermercado.

El informe económico, que justifica el incremento, incluye partidas ajenas al servicio de recogida y tratamiento de residuos, además de imputaciones arbitrarias y costes indirectos basados en criterios imprecisos.

"El coste total estimado de 32,5 millones de euros no se fundamenta en datos reales ni verificables, lo que incumple la legalidad tributaria", señalan.

Por todo ello, el PP pide la elaboración de una nueva ordenanza que cumpla la ley, garantice equidad y sostenibilidad, incorpore incentivos para la reducción de residuos y asegure la suficiencia financiera del servicio sin recaudación excesiva, promoviendo el diálogo y la participación de todos los implicados.