Culleredo (A Coruña) prepara una gran fiesta para homenajear a las personas mayores

Culleredo celebrará el Día Internacional de las Personas Mayores el próximo viernes, 26 de septiembre, con una tarde llena de música, baile y convivencia en el Polideportivo Ría do Burgo.

La cita, organizada por el área municipal de Maiores, tendrá lugar de 17:00 a 20:30 y busca reconocer el papel fundamental de las personas de más edad en la vida del municipio.

Para facilitar la participación, el ayuntamiento pondrá a disposición un servicio gratuito de autobuses con dos rutas diferentes.

Las reservas deben realizarse antes del 23 de septiembre, llamando al 981 66 55 97 en horario de 9:00 a 13:30 e indicando la parada deseada.

Una de las rutas partirá de Tabeaio, pasando por Castelo, Vinxeira Grande, Vinxeira Pequena, Celas, Peiro de Arriba, Peiro de Abaixo, Casal, Sueiro, Alvedro y O Burgo. La otra saldrá de Boedo y hará paradas en Bregua, Ledoño, Orro, Tarrío, Liñares, Vilaboa, Corveira y Fonteculler.

Como complemento a esta celebración, el área de Maiores pondrá en marcha a partir de octubre un programa estable de baileterapia, con dos sesiones al mes, el primer y el tercer viernes, en el Centro Social Virginia Blanco de Fonteculler, de 17:30 a 20:00.

Con esta propuesta, el Concello busca fomentar el ejercicio físico y el bienestar emocional, ofreciendo a las personas mayores un espacio para moverse, disfrutar y fortalecer lazos comunitarios a través del baile.