Los socorristas de A Coruña atendieron 756 incidencias este verano 2025: los cortes, las más comunes

El servicio de socorrismo de A Coruña ha atendido en esta temporada de verano de 2025 756 incidencias los arenales de Riazor, Orzán, Lapas, San Amaro, Parrote y Oza.

El mayor número de percances fueron cortes, con un total de 222 incidencias, siendo Oza la playa con más incidencias con un total de 53 en este aspecto.

Le siguen, con 163 asistencias, las incidencias relacionadas con medusas. Solo en Orzán fueron 82 intervenciones, por 62 en Riazor.

Este verano no hubo que lamentar ninguna fractura ni pérdida de conocimiento, y fueron muy bajas las incidencias por abrasión solar, alergias, hemorragias, paradas cardiorrespiratorias y ampollas.

En cuanto a desapariciones, los socorristas solo tuvieron que intervenir en cuatro ocasiones, tres de ellas en Riazor y una en Orzán.

La playa de Orzán es, junto a la de Riazor, la que más incidencias ha concentrado en esta temporada. La primera tuvo un total de 221 intervenciones, por 220 de la segunda.

Por contra, la más tranquila es Lapas, con 30 intervenciones en todo el verano seguida de Parrote, con 40.

Una tendencia alcista por arenales

La práctica totalidad de arenales con servicio de socorrismo ha presentado un número mayor de intervenciones con respecto a las últimas temporadas de baño.

Así, en Riazor, aumentaron un total de 52 intervenciones, pasando de 168 a las 220. En Orzán, por su parte, el incremento es amplio, desde las 91 del año pasado a las 221 de este curso.

En el resto de arenales, en As Lapas, se incrementaron en siete (de 23 a 30), en San Amaro en otras siete (de 114 a 121) y en O Parrote casi se duplican de las 22 del 2024 a las 40 de este año.

Oza es la única playa que rompe esa dinámica, reduciéndose las incidencias de 125 a 124.

Se reducen las incidencias en varias tipologías

En la comparativa anual por tipo de incidencias, varias experimentan un crecimiento excepto las alergias, que se reducen de 40 a 3; las abrasiones solares, que pasan de 6 a 3; los esguinces, que pasan de 11 a 8; los golpes de calor, que pasan de 5 a 4; las hemorragias, que pasan de 6 a 2, las heridas punzantes, que pasan de 19 a 12; las mordeduras de animales, que pasan de 25 a 23, las paradas cardiorrespiratorias (de 2 a 1) así como los traslados (de 29 a 25) y los traumatismos (de 51 a 40).

Han aumentado las incidencias por abrasión no solar (de 50 a 75), las ampollas (de 3 a 8), los cortes (de 175 a 222), los daños oculares (de 8 a 14), los mareos (de 4 a 12), otros (de 15 a 21), las personas desaparecidas (de 0 a 4), las picaduras de escarapote (de 39 a 52), las picaduras de insecto (de 22 a 25), los rescates (de 21 a 23) y el servicio externo a las playas (de 4 a 5).