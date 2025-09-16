Oleiros (A Coruña) recibe este viernes la visita del embajador de Palestina en España

Husni Abdel Wahed, el embajador de Palestina en España visitará este viernes el Concello de Oleiros, en A Coruña, este viernes. La visita se produce con motivo del ciclo de cine euroárabe que se celebra este fin de semana en el centro cultural de A Fábrica organizado por Fundación Araguaney-Puente de Culturas y el Concello de Oleiros.

Antes de presidir junto al alcalde y al presidente de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber, el acto de inauguración de la muestra 'AMAL X PALESTINA', a las 20:00 horas, el máximo representante palestino en nuestro país será recibido de manera oficial por el alcalde, Ángel García Seoane, en la Casa Consistorial. Posteriormente está prevista una visita a la calle Yasser Arafat, en Santa Cruz, inaugurada el pasado mes de marzo.

Además de la relevancia internacional de la muestra de cine que acogerá A Fábrica, la visita del embajador es una expresión de afecto y agradecimiento al Concello de Oleiros por la campaña permanente en defensa de la libertad del pueblo palestino.

"Es un honor inmenso que en un momento que pasará a la historia de la humanidad por el posicionamiento adoptado ante el atroz genocidio perpetrado por el Gobierno terrorista de Israel, el pueblo de Oleiros sea reconocido por su compromiso con la paz y con los derechos humanos con la visita del embajador palestino en España", señalan desde el Gobierno local.

Programa del ciclo 'AMAL X PALESTINA'

El acceso a todas las proyecciones será libre hasta completar aforo y gratuito. La primera sesión de 'AMAL X PALESTINA' será el viernes, 19 de septiembre, con la película 'The Teacher' a las 20:00 horas; el sábado, 20 de septiembre, se proyectará la ficción 'To a Land Unknown' a las 20:00 horas.

El domingo, 21 de septiembre, la jornada contará con la proyección del documental 'Bye Bye Tiberias' a las 12:00 horas; todas ellas producciones de gran reconocimiento en festivales cinematográficos internacionales.