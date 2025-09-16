Ofrecido por:
Denuncian la desaparición de un joven usuario de Aspronaga en A Coruña
El chico, de 38 años, fue visto por última vez esta mañana en la zona de Cuatro Caminos y llevaba puesta una sudadera de color marrón y unos pantalones blancos
Más noticias: Los brigadistas heridos en el incendio de Barreiros (Lugo) siguen hospitalizados en estado grave
Un chico de 38 años, usuario del centro Lamastelle de Aspronaga, ha desaparecido en la mañana de este martes en A Coruña. Daniel García Maneiro fue visto por última vez en el entorno de Cuatro Caminos, cuando se disponía a coger el autobús hacia el centro situado en Oleiros.
La última vez que fue visto llevaba una sudadera marrón chocolate y un pantalón blanco. Mide cerca de 1,85 metros, lleva gafas y tiene entradas. Su familia explica que no lleva documentación, ya que es una persona dependiente.
La asociación dio la primera voz de alarma sobre las 15:00 horas, cuando llamó a la familia para saber si todo iba bien. El padre del chico no pudo acompañarle por la mañana a la parada ya que se encontró indispuesto y estaba por la tarde esperando por él.
Al saber que no había acudido al centro, la familia interpuso una denuncia por desaparición ante la Policía Local de A Coruña, de Oleiros y la Nacional, además del 112.