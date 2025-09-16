Denuncian la desaparición de un joven usuario de Aspronaga en A Coruña

Un chico de 38 años, usuario del centro Lamastelle de Aspronaga, ha desaparecido en la mañana de este martes en A Coruña. Daniel García Maneiro fue visto por última vez en el entorno de Cuatro Caminos, cuando se disponía a coger el autobús hacia el centro situado en Oleiros.

La última vez que fue visto llevaba una sudadera marrón chocolate y un pantalón blanco. Mide cerca de 1,85 metros, lleva gafas y tiene entradas. Su familia explica que no lleva documentación, ya que es una persona dependiente.

La asociación dio la primera voz de alarma sobre las 15:00 horas, cuando llamó a la familia para saber si todo iba bien. El padre del chico no pudo acompañarle por la mañana a la parada ya que se encontró indispuesto y estaba por la tarde esperando por él.

Al saber que no había acudido al centro, la familia interpuso una denuncia por desaparición ante la Policía Local de A Coruña, de Oleiros y la Nacional, además del 112.