A Coruña pedirá a la Xunta convocar la comisión de seguimiento de las obras del Nuevo CHUAC

A Coruña pedirá a la Xunta convocar a la comisión de seguimiento de las obras del Nuevo CHUAC Cedida

El Concello de A Coruña solicitará a la Xunta de Galicia convocar a la comisión de seguimiento de las obras del nuevo CHUAC con el objetivo de aclarar los plazos reales de la ejecución del nuevo centro hospitalario.

Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Economía y Planificación Estratégica, y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, en el acto de supervisión del acceso provisional habilitado desde la AC-10 al CHUAC, una intervención que forma parte de estas obras. El edil mostró la preocupación del Gobierno local respecto al avance de las actuaciones: "Vemos que no se van a cumplir los plazos cuando la Xunta anunció en 2022 que el 80% de los trabajos estarían listos en este año 2025".

De esta manera, en el acto de esta mañana, en el que también participó el director de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), Francisco Menéndez, Lage adelantó que el Concello pedirá a la Xunta la convocatoria de la comisión de seguimiento de las obras: "Es el momento de hacer una reflexión. Las coruñesas y coruñeses no merecen vivir situaciones de estas características".

El portavoz del Gobierno municipal recalcó que "hay cooperación institucional", pero también recordó que el Concello ha aportado 22 millones de euros para cofinanciar una actuación que es de carácter autonómico. "No se están cumpliendo los plazos y, por lo tanto, es el momento de que se diga la verdad y que se le explique a la ciudadanía cuándo estará terminado el Novo CHUAC", instó Lage.

El concejal puso en valor el trabajo de las y los profesionales hospitalarios, apuntando que "el CHUAC es el hospital de referencia en Galicia y en el noroeste de España, y siendo el último sobre el que actúa la Xunta, tenemos que ser exigentes y contar con certidumbre, con cifras y datos que permitan saber cuándo contaremos con las infraestructuras hospitalarias. El Concello tiene la mano tendida, con respeto, exigencia y rigor".

Apoyo a las demandas de la UDC sobre los estudios de Medicina

Asimismo esta mañana, Lage subrayó el compromiso del Concello con la propuesta de la Universidad de A Coruña (UDC) de contar con una facultad de Medicina en A Coruña.

"Defendemos esta iniciativa, que también ha apoyado el Colegio de Médicos y una gran cantidad de profesionales. Si los responsables del Gobierno autonómico apuestan por mantener los estudios de Medicina única y exclusivamente en Santiago, esto sitúa a cada uno en su lugar", dijo Lage.

También, el concejal señaló que la realidad es que no estamos en 1990, sino en 2025, y que la ciudad de A Coruña tiene un sector público muy potente en el ámbito sanitario y también un sector privado muy relevante. "Esto, junto a muchas otras circunstancias, respalda una iniciativa que el Gobierno de Inés Rey seguirá apoyando", concluyó Lage.