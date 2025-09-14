Liberado un motorista en Aranga (A Coruña) tras quedar atrapado bajo el quitamiedos de una carretera

Un motorista ha sido liberado tras quedar atrapado bajo la barrera quitamiedos al sufrir una caída mientras conducía por una carretera en Aranga (A Coruña), por lo que fue evacuado al Hospital Universitario da Coruña.

Según informa el 112 Galicia, varios particulares alertaron de este accidente 10 minutos antes de las 18.00 horas. Estos indicaron que el implicado estaba consciente, pero había quedado atrapado bajo el quitamiedos en el kilómetro 560 de la N-VI, en la parroquia de San Vicente de Fervenzas.

Los Bomberos de Betanzos liberaron al herido y, tras ser atendido en el punto, fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario de referencia.

Además, en el operativo tomaron parte Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Curtis, la Guarda Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.