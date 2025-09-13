Inés Rey, alcaldesa de A Coruña: "Las mujeres seguimos siendo sustituibles y tenemos que demostrar el doble"

La alcaldesa de A Coruña Inés Rey afronta el inicio del nuevo curso político con la mirada puesta en la vivienda, la principal "prioridad" de la acción de su Gobierno. La coordinación aeroportuaria y el avance en obras históricas para la ciudad como Los Cantones o Santa Lucía son algunas de las claves que marcarán este nuevo curso.

En esta entrevista concedida a Quincemil, Rey repasa algunos de los principales proyectos y acciones de estos últimos meses. Los retrasos en las obras del Nuevo Chuac o la necesidad de dotar a Galicia de una política aeroportuaria común son asuntos que preocupan a la alcaldesa, quien aboga por una cooperación económica entre ayuntamientos para fortalecer Alvedro.

Y durante la charla también hubo tiempo para abordar uno de los temas de actualidad: el relevo de María Rivas por Julio Abalde al frente de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. Un relevo que Inés Rey no duda en calificar de "erróneo", pero asegura que ella sale beneficiada al poder sumar a Rivas a su equipo. Precisamente, nos confirma que ya tiene diseñado el nuevo cargo que ostentará María Rivas y que lo desvelará próximamente.

Alcaldesa y madre, asegura que trata de conciliar al igual que hace el resto mujeres trabajadoras, no se siente diferente; y confiesa que no siempre se puede llegar a todo: "Hay que saber parar".

Nuevo curso político, ¿cómo la afronta?

El nuevo curso político es una continuidad del trabajo realizado durante el verano. Entre la junta de gobierno del 27 de agosto y la de esta semana, van 8 millones en inversiones. La política de vivienda es uno de los ejes principales de la acción de gobierno local. Declarar A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, estamos impulsando nuevos desarrollos urbanísticos de vivienda pública en Xuxán y Visma, y de iniciativa privada con una reserva de VPO en cada promoción. Es un momento en el que crece la población de A Coruña y la vivienda se sitúa como la mayor preocupación de los españoles. Y por tanto, es uno de los principales ejes de nuestra acción de gobierno.

También afrontamos el desarrollo de proyectos históricos —por el tiempo que llevan esperando los vecinos— como son las obras de Santa Lucía, el mercado y el centro de salud y centro cívico, que ya se iniciarán antes de que acabe el año; o el derribo del muro del parque del observatorio, que ya está en la fase de trabajos previos. Terminarán este año el mercado de Montealto con la plaza, la escuela infantil y la reurbanización.Y seguimos con grandes obras en marcha: Los Cantones y la avenida de la Sardiñera son las más relevantes. Y también estamos pendientes de algunas obras que implican a varias administraciones, como Alfonso Molina, la intermodal y el Chuac. Aunque hablar del Chuac cuando está prácticamente paralizado...

Precisamente, ¿qué opina sobre el retraso en las obras del nuevo hospital?

Se van a incumplir las promesas que en su día hizo Feijóo de que estaría terminado en el año 26 y que reiteró él ante el presidente de la Xunta. Yo recuerdo aquellas prisas y aquellas cartas en los periódicos y amenazas de la anterior conselleira, porque por culpa del concello no se iba a poder hacer un hospital. Llevan varios años con el convenio firmado y todo en marcha y desde luego los retrasos están ahí. No están cumpliendo ni un solo objetivo que se han propuesto hacer.

Están generando, por un lado, ansiedad e incertidumbre en las personas que van a ser expropiadas: y desajustes y colapso en el sistema sanitario. Los propios médicos piden un plan de contingencia porque es insostenible la situación que tenemos y no parece que esté entre las prioridades de la Xunta de Galicia. Yo voy a seguir exigiendo que se cumplan esos plazos, pero desde luego que su palabra no vale nada, está claro.

Mencionaba las obras de Los Cantones, una de las más esperadas por los coruñeses. ¿Cómo avanzan las obras? ¿Cuándo se podrá ver terminada?

Es una obra que tiene un plazo de ejecución muy amplio que hay que ir haciendo por fases, porque requiere mucho cuidado a la hora de intervenir en el barrio de todos los coruñeses, como es el centro. Y además lo hacemos sin afectación al tráfico, lo que hace que esas fases se vayan superponiendo unas a otras para no tener nunca cortados, salvo el primer corte que hubo en la avenida de la Marina para terminar el asfaltado. Por ahora se va cumpliendo y el plazo de finalización de las obras es para finales de 2026, pero es evidente que antes iremos viendo ya cosas.

¿Qué otro gran proyecto a nivel infraestructuras de la ciudad tienen en mente para llevar a cabo?

En cuanto a comunicaciones, se destacan infraestructuras como la construcción del Vial 18, que ya ha pasado el trámite ambiental, y el proyecto de la cuarta ronda, que está tramitándose en el Ministerio. Creo que son infraestructuras que llevan tiempo siendo demandadas cuando yo llegué a la alcaldía hace 6 años. Recuerdo que no había ni tren a Langosteira, no había ni proyecto de desarrollo para la fachada marítima. Alfonso Molina parecía una quimera, la estación intermodal estaba paralizada, Santa Lucía estaba bloqueada. Infraestructuras necesarias para la ciudad que se han ido desatascando y sacando adelante durante estos 6 años bajo mi gobierno. Y creo que la noticia es esa, que está todo en marcha y que lo veremos terminado en este mandato. Algunas de ellas, otras llevarán un poco más de tiempo, pero evidentemente ya están ahí.

Nueva tarea de presupuestos. Las últimas cuentas se aprobaron mediante cuestión de confianza. ¿Cómo van las negociaciones?

Esta vez el BNG ha mostrado su disposición a sentarse con el Gobierno local y diseñar juntos unos presupuestos para la ciudad y creo que es una buena noticia para los coruñeses. Cada una de las áreas de Gobierno hemos preparado nuestro borrador de presupuestos a requerimiento del concejal de Hacienda ya en el mes de julio y ahora se inician los trabajos de hablarlos con el BNG, de acordarlo y de comunicarlo. Creo que es una buena noticia porque A Coruña. Espero que todo vaya bien y que los presupuestos entren en vigor el 1 de enero de 2026. Y además lo hacemos dos fuerzas que representamos a la mayoría de los coruñeses. Cuando llegamos a acuerdos, a la ciudad le va bien; y eso nos interesa a ambos grupos. De eso se trata la política, de dialogar, de acordar y de hacer política.

El día 29 entra en vigor la tasa turística. El sector se ha mostrado en contra y se quejaba de falta de tiempo.

El Ayuntamiento, a través del área de Economía y Hacienda, ha mantenido reuniones con el sector para explicar la tramitación de la tasa turística. Se ofrece toda la disposición para acompañarlos y ayudarlos en el desarrollo y cobro de la tasa sin mayores dramas, ya que, aunque algunos puedan tener dificultades administrativas, no es algo complejo.

Ryanair ha traído a la actualidad la problemática de la conexión aeroportuaria de Galicia. ¿Cuál es la línea del ayuntamiento para fortalecer el aeropuerto?

Parece que nos hemos dado cuenta todos de que lo que llevaba Coruña demandando mucho tiempo, que era una política aeroportuaria común, ahora es muy necesaria porque se ha ido Ryanair. Al margen de la anécdota, creo que la Xunta tiene una oportunidad para por fin ejercer sus competencias en materia aeroportuaria y coordinar a los tres aeropuertos que están llamados a entenderse y a cooperar, no a competir entre ellos y, desde luego, no a que una administración autonómica priorice un aeropuerto sobre otros.

Se debe analizar qué rutas son idóneas para cada aeropuerto, considerando que A Coruña tiene un tejido económico y social (empresas como Inditex, Hijos de Rivera, Abanca, Altia) que requiere conexiones comerciales específicas, distintas al de Santiago o Vigo. Santiago necesitará otros destinos por el flujo de peregrinos; y en Vigo, con Stellantis, las necesidades serán diferentes. Eso es coordinación, tener una política aeroportuaria común donde no sobra nadie.

Cuando acusan de localismo, me pregunto siempre qué tipo de localismo es un aeropuerto, el de A Coruña, que no da servicio únicamente a los empadronados en A Coruña. Es decir, da servicio a toda el área metropolitana, a toda la zona de Ferrol, a todo el norte de Lugo, Mariña Lucense, Lugo capital, Costa da Morte. Entonces, ¿dónde está el localismo? Cuando prácticamente le damos servicio a la mitad de Galicia, ¿no? Y a Vigo, pues le pasa lo mismo como Ourense y con otras zonas. Entonces no es una cuestión localista, es una visión de país y en este sentido nos tenemos que sentar, tenemos que hablar y tenemos que ver cómo gestionamos.

Los convenios que se firman con las aerolíneas van a costa de los contribuyentes coruñeses. Solo los asume el Concello de A Coruña. ¿Y luego qué por qué ponemos una tasa turística? Pues yo el día que todos los que se oponen a la tasa turística contribuyan al pago de convenios para las aerolíneas, pues a lo mejor me lo planteo de otra manera, pero es que el esfuerzo económico no es proporcional al número de viajeros que salen desde Alvedro y de otros ayuntamientos. ¿Por qué tiene A Coruña que asumir todo ese coste y no lo compartimos porcentualmente con Ferrol, con Lugo o con otros ayuntamientos? Es algo que debemos poner sobre la mesa. No pasa nada por decir esto y yo creo que es el momento ahora.

Es decir, ¿usted plantea que otros ayuntamientos colaboren económicamente para hacer frente a los convenios de aerolíneas en Alvedro?

Sí, pero ya no se trata de pedirle al ayuntamiento X que ponga un porcentaje. Se trata de que una vez que diseñemos esa política aeroportuaria común, evidentemente tenemos más fuerza económica si vamos todos juntos, proporcionalmente al número de viajeros o a las posibilidades económicas de cada ayuntamiento. Yo entiendo que no tengo el mismo presupuesto yo que puede tener un ayuntamiento del área metropolitana u otro ayuntamiento; pero sí podemos analizar cuántos viajeros de esa ciudad vienen aquí, cuántos utilizan la infraestructura, en qué medida se puede cooperar en esto. Y poder asumir que haya nuevas rutas, que se abran nuevas oportunidades para conectarnos nacional, pero también internacionalmente.

El sector turístico demanda más conexiones internacionales. ¿Cuáles serían necesarias para la ciudad?

Lo que no tengo son los recursos económicos para poder conectar con todo aquello que se pide que se conecte. Y desde luego no, cuando la Xunta está primando a un aeropuerto que sigue Lavacolla sobre los otros dos que son Alvedro y Peinador y sobre todo también cuando no hay una política aeroportuaria común. Entonces, antes de decir quiero ir a Ámsterdam o quiero ir a Milán, lo que habrá que ver es sentarse y cómo nos organizamos y entender que somos complementarios los tres aeropuertos.

En julio se publicó la convocatoria de plaza para el puesto de gerente de turismo. ¿Cómo va? ¿Cuándo se conocerá?

El plazo para dotar al consorcio de turismo de la plaza de gerente está abierto y sigue sus trámites.

Sobre infraestructuras, la AP-9: el 17 de septiembre termina el plazo para que el gobierno decida si acata el dictamen de Bruselas y anula la prórroga. Usted defiende la gratuidad de esa vía.

Yo defiendo la gratuidad de esa vía porque no tiene sentido que estemos pagando los gallegos los desmanes de quien le regaló la pena de una empresa privada, que fue José María Aznar, el Partido Popular. Hay que decirlo así, porque es que aquí lo de la memoria histórica no les gusta, pero ni para la historia reciente. Y en cuanto a la AP-9, vuelvo otra vez a la visión de Galicia conectada entre sus grandes áreas. No tiene ningún sentido que se pidan tramos de gratuidades Pontevedra a Vigo o, en el área de Santiago, con Padrón. Se trata de hacer gratuita toda la AP-9 al completo en todo el eje norte sur, que somos las dos áreas que generamos riqueza, empleo, trabajo y prosperidad en Galicia. Yo sigo defendiendo la gratuidad y veremos la decisión que se toma.

En 2030, Coruña vivirá una cita histórica con el Mundial. ¿Qué inversiones tiene previstas el Ayuntamiento para esa cita?

La más importante es la reforma del estadio de Riazor para cumplir esos requisitos de la FIFA y la adecuación de todo el entorno para un evento de esas características. A Coruña será la ciudad más pequeña del mundo en ser bimundialista, y se considera que el Mundial de 2030 será una oportunidad magnífica para la ciudad.

Hace unos días se conoció el cese de María Rivas como subdelegada del Gobierno, con el que usted no está de acuerdo. ¿Qué opina?

Es un error absoluto. Lo digo aquí, lo he dicho en público y antes de decirlo en público, se lo he dicho en privado a quién me tocaba decírselo. María es una persona con una gran capacidad de trabajo, de gestión. Una mujer progresista, comprometida, leal, que se ha dedicado en cuerpo y alma a la subdelegación, como lo hace en cualquier actividad en la que esté. Es un cese al que yo sigo sin encontrarle explicación.

Y mi sentir es el sentir unánime de los alcaldes de la provincia, incluso de aquellos que no pertenecen al Partido Socialista y que nos han transmitido su incredulidad ante esta decisión. Hay una cuestión que sobrevuela siempre este tipo de asuntos, y es que las mujeres seguimos siendo sustituibles, seguimos teniendo que demostrar el doble o el triple. Y cuando hay que tomar decisiones, las primeras a las que se renuncia o que parecen sustituibles o que se intercambian es a las mujeres. En este caso, una decisión de unos señores para que un señor entre en un sitio y otro señor salga y a la vez el otro señor se coloque. Pero como siempre, las mujeres pagando el machismo estructural que sigue presidiendo nuestra sociedad. Y a mí eso no me gusta. Me rebelo frente a ello, me parece terriblemente injusto y lo diré siempre que suceda. Sin ningún tipo de complejo, creo que no es ninguna falta de respeto a nadie ni cuestionamiento de nada.

Como mujer, como primera mujer alcaldesa de la democracia y como feminista, denunciaré cada vez que se produzca una situación de este tipo. Y no lo hago solo con gente de mi partido, porque también en ocasiones me he manifestado públicamente a favor de personas que militan en otros partidos políticos o que tienen cargos en otras administraciones con otro partido político y que son y sufren el machismo estructural que está en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Yo espero que haya servido para que quienes toman esas decisiones le den un par de vueltas la próxima vez, pues creo que es un error porque pierde la provincia una magnífica subdelegada del gobierno. Ahora bien, y a puestos a mirar hacia el Ayuntamiento, estoy contentísima de que María Rivas se incorpore a su casa, a su puesto de funcionaria y en un futuro muy próximo a desempeñar responsabilidades de gobierno. Evidentemente, no en la esfera pública, porque los concejales no se cambian; pero sí en la acción de gobierno.

¿En qué área podría aportar más María Rivas?

Lo que puede aportar María es muchísimo. Tiene un talento increíble, un conocimiento de la administración, de la sociedad, de la ciudad de muchos años y muy profundo. Ya tengo todo pensado, ya sé dónde va a estar.

¿Y no me lo va a adelantar?

No lo voy a adelantar porque creo que hay que respetar los tiempos, pero será próximamente. Tras el cese, administrativamente tiene que reincorporarse a su puesto y a partir de ahí hay una serie de hitos administrativos, por así decirlo, que una vez estén cumplidos, será el momento en el que yo haga público las nuevas tareas que tendrá María Rivas.Es algo entre ella y yo. Solo lo hemos hablado ella y yo.

El Museo del Dépor está paralizado por falta de licencia municipal. ¿Qué opina sobre esta situación? ¿Ha habido algún tipo de avance al respecto?

La relación entre el Deportivo y el Concello, como las dos instituciones creo que más representativas de esta ciudad, es una relación que tiene que basarse en el respeto institucional y en la colaboración del Concello con el club, porque así le irá bien a la ciudad; y del club con el Concello por el mismo motivo. Y es todo lo que voy a decir, porque creo que es lo que la gente quiere escuchar, que vamos a trabajar juntos y que lo vamos a hacer bien. Si hay alguna discrepancia o alguna cuestión que resolver, será siempre, por mi parte, a nivel interno.

Inditex está llevando a cabo iniciativas culturales en la ciudad, como la intervención en la cúpula del Monte de San Pedro, cuya concesión termina en octubre. ¿Qué opina de estas iniciativas y si el Concello está abierto a seguir cediendo espacios para este tipo de proyectos?

Tener a Inditex en la ciudad y además que sus directivos y la familia Ortega, en concreto, sientan ese amor por la ciudad, ese cariño y ese cuidado con el que hacen todo, y a la vez esa visión de futuro, de ciudad de vanguardia, en la moda, en el diseño, en la cultura, en el respeto al patrimonio... A veces uno se pellizca para preguntarse si esto es real. ¿Cuántas ciudades del mundo pueden contar con una empresa que se vincule tanto con su territorio, que se vincule tanto con la ciudad en la que nació, que lo haga además de una manera tan generosa? Es que yo no encuentro porque no solo lo hacen a nivel cultural, también las donaciones de los a los hospitales, como los aparatos de protonterapia y tantas otras cosas que hacen.

Es una suerte. Son cosas que pasan una vez en la vida y A Coruña pues tiene la suerte de contar con Inditex, con todo lo que representa Inditex y con todo el tejido que hay alrededor de Inditex. Es el mayor generador de riqueza, de empleo, de prosperidad que tenemos en la ciudad. Vamos, yo estoy encantada de esa vinculación, de ese mimo y de ese cuidado con el que hacen las cosas y que nos sitúen en el mapa internacional. Es el caso de las exposiciones gratuitas en un espacio recuperado del puerto, exposiciones que solo se pueden ver en Nueva York, en Londres, en A Coruña. Es decir, es algo que supera la capacidad, evidentemente, que pueda tener una administración pública y además lo hace de esa manera generosa.

La contribución de la Fundación Marta Ortega y de la propia Inditex es esencial para que la ciudad crezca y despunte.

Su homólogo en Vigo, Abel Caballero, ya está colocando las luces de Navidad desde agosto. ¿Cómo están trabajando en el Concello para las próximas navidades? ¿Habrá alguna novedad?

El calendario gregoriano dice que la Navidad es en diciembre. Entonces, como todos los años, se pondrán las luces en torno a la primera semana de diciembre o el último fin de semana de noviembre. Haremos como siempre el encendido, actividades, la cabalgata de Reyes y el día 7 se acabó la Navidad. Lo que haga el resto de ciudades, las competiciones en las que quieran entrar, no me encontrarán a mí.

En 2025 ha sido incluida en el Top 100 Mujeres Líderes. ¿Qué supuso para usted?

Me hizo muchísima ilusión, porque tanto a mí como a las otras 99 que estábamos allí, que subimos a ese escenario, que pudimos compartir experiencias, nos ha costado mucho llegar a donde estamos, cada una en su ámbito. Y el hecho de estar allí, es más que personal, es el reconocimiento a todas las que han estado antes que nosotras, que no han podido llegar, no porque no valieran, sino porque las trabas eran inmensas, pero ayudaron a derribarlas para que las que veníamos detrás pudiéramos llegar. Además, sientes la responsabilidad de hacer lo mismo por las que vienen detrás, que no haya retrocesos en derechos de la mujer.

La ignorancia que lleva a ridiculizar el movimiento feminista, a tener que sufrir insultos como feminazi y otros, a la violencia permanente en redes sociales, a quienes tenemos un desempeño público, siempre cuestionando todo nuestro aspecto físico, nuestra formación, nuestra capacidad, nuestro carácter... El premio para mí supuso revolver todo esto y decir: "aquí estamos, somos 100, somos muchas más que 100".

Es un orgullo llevar esta distinción a la ciudad como primera mujer alcaldesa y que siga habiendo más mujeres referentes en muchos más ámbitos, porque las mujeres, lo digo siempre, no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población y no se puede construir una sociedad democrática y avanzada si no hay igualdad.

Mujer, líder, madre, alcaldesa, ¿cómo es posible conciliar todas estas facetas?

Es posible igual que hacen tantísimas mujeres que trabajan fuera de su casa, que tienen familia, que tienen mayores dependientes o que tienen hijos. Yo no me considero superior a nadie. Yo no tengo un horario laboral fijo, intento racionalizarlo al máximo posible. A veces se puede, a veces no se puede. Las médicas también hacen guardias de 24 horas y trabajan a turnos. Y las cajeras de supermercado, pues una semana están de mañana y otra de tarde. No soy diferente a ninguna otra mujer.

Lo cierto es que todavía tengo inoculado el virus de la culpa. No sé si algún día me lo quitaré, pero creo que es algo común, no es que me consuele pero sí que a veces tienes que parar.

Con un trabajo como el de alcaldesa de A Coruña, que es 24/7. Tengo hijos, tengo padres mayores, amigos a los que cuidar también, porque uno tiene que cuidar su faceta personal... Y hay días que no llegas a todo, pues te olvidas de algo o no eres capaz de abarcarlo todo. No pasa nada, paramos, cogemos aire y seguimos.

Tenemos este nivel de exigencia que yo no veo en mis compañeros hombres y con responsabilidades importantísimas de gobierno en Madrid. Yo nunca les he oído hablar de estas cosas, pero sí a ministras. Yo he estado sentada con una ministra que en un momento determinado estaba organizando un cumpleaños que tenía su hijo. Nosotras estamos en todo siempre. Tenemos ese afán de que tenemos que ser las mejores madres, las mejores profesionales. Pues a veces una es un poco mala madre o es un poco mala profesional.

¿Qué le ha enseñado la experiencia de ser alcaldesa?

Yo venía de la abogacía y además llevaba temas penales y mucho derecho de familia. Y la empatía era una de las principales cualidades que hay que tener en un trabajo como ese. Y es también fundamental en la alcaldía: hay que entender que los problemas de la gente son los tuyos y son igual de importantes unos que otros para ellos, no se puede minimizar porque no es que haya peticiones más grandes o más pequeñas, o sea, tan necesario es ponerle un banco a una vecina como hacer una estación intermodal o un polideportivo.

A lo largo de estos 6 años he aprendido que la política municipal para mí es la política más bonita que hay, dedicarte a tu ciudad y a tus vecinos, ese contacto directo y permanente con la gente... También sé que aquí estamos de paso, que somos temporales, no somos imprescindibles y hay que tener siempre los pies en la tierra, porque la política, uno viene a la política a servir, a ayudar, a contribuir. No hay que despegar los pies de la tierra

Menciona la temporalidad en el puesto, ¿se ve repitiendo en las próximas elecciones?

Sí, me voy a presentar a la reelección porque tengo un proyecto de ciudad para muchos años y quiero seguir desarrollándolo. Llevando a esta ciudad, al lugar que merece por historia y por personalidad propia, seguir trabajando por mi ciudad con proyecto progresista y de futuro. Y si los coruñeses me dan la oportunidad y me renuevan su confianza, seguiré siendo alcaldesa porque me presentaré.