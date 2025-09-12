El PSOE atribuye a la "estrategia" del partido el relevo de Rivas por Abalde

La diputada del PSOE Silvia Longueira ha atribuido a la "estrategia del partido" el relevo de María Rivas por Julio Abalde al frente de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña y ha asegurado que se trata de "dos personas extremadamente válidas".

Longueira se ha pronunciado de este modo al ser preguntada por las críticas de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, tras el cese de María Rivas.

Al respecto, Silvia Longueira ha asegurado ser "muy amiga" de María Rivas y de Julio Abalde, a los que ha definido como "dos personas extremadamente válidas tanto en el plano político como profesional".

Dicho esto, ha afirmado que "los partidos tienen sus estrategias" y ha afirmado que "vayan a donde vayan no va a haber ningún problema". "Me alegro por los dos", ha sostenido.