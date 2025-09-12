Herida de gravedad una persona mayor tras ser atropellada en A Coruña: hay retenciones de tráfico

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir un atropello este mediodía en A Coruña.

Los hechos ocurrieron sobre las 13:10 horas en la Avenida de Oza a la altura del número 107. El hombre se encontraba cruzando por el paso de peatones.

Debido a lo sucedido, se ha cortado el acceso al tráfico en el tramo de la Avenida de Oza que va desde la glorieta de Os Castros hasta la calle Cruce.

Asimismo, fuentes policiales confirman que se encuentra grave y que está siendo atendido por los Servicios de Urxencias Sanitarios del 061. Se espera que sea trasladado al Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac).