Fernández Mouriño, nuevo alcalde de Carral (A Coruña): "No es quitar a Javier Gestal para ponerme yo"

Carral abre una nueva etapa con un nombre conocido en la política local. Se trata de José Luis Fernández Mouriño, el líder del PP, y alcalde entre los años 2003 y 2019. Tras perder en ese momento la alcaldía, siguió trabajando en el proyecto, pero la mayoría de Javier Gestal, cabeza de lista de Alternativa dos Veciños, tapó su regreso al sillón de mando.

El 10 de septiembre a las 13:15 horas, Fernández Mouriño recuperó el bastón que lució durante 16 años. Con energías renovadas y con ganas de sacar a Carral de lo que denomina una situación de parálisis, se ha apoyado en los dos concejales que abandonaron el partido de Ángel García Seoane tras ser destituidos de sus cargos. La sentencia del Tribunal Supremo del pasado verano le ha dado luz verde a esta situación, que no es única en los ayuntamientos gallegos.

Tras unas horas de mucho ajetreo, que vienen precedidas de semanas con tensión e incluso una manifestación, y de acabar de solucionar los aspectos administrativos y poner en marcha el nuevo equipo de gobierno, Fernández Mouriño atiende a Quincemil para poner luz al futuro de Carral durante los próximos 24 meses.

¿Cómo han sido estas primeras horas tras recuperar a la Alcaldía de Carral?

Estas primeras horas coinciden con la Semana Grande. A las 9:00 estaba en el ayuntamiento. No pude sentarme en el asiento del alcalde porque estaba el informático con las claves y la firma electrónica.

Luego saludé al personal que estaba allí en la casa consistorial y me informaron de la agenda que había. Cuando volví al ayuntamiento, firmé los primeros decretos y tuve ya que hacer alguna llamada a algún conselleiro, como el de Educación, y al jefe territorial porque hay necesidad de personal de apoyo a niños con ciertas dificultades cuyas necesidades no estaban cubiertas. El miércoles vendrán a darle solución.

El pleno en el que se debatió la moción de censura fue bastante convulso, con protestas de los vecinos. ¿Cómo se sintió?

Llevábamos días ya con el ruido, no me sorprendió para nada. Los últimos días, el líder de Alternativa dos Veciños ya estaba alentando en los medios de comunicación que había que reventar el pleno de la moción de censura de Carral.

Eso derivó en que vino gente de otros ayuntamientos y algunas personas que le tenían aprecio a Javier Gestal y se sentían indignados y ofendidos por perder la alcaldía. Pero hicimos un acto democrático en el cual la suma de siete concejales hace que puedas presentar mociones de censura.

Es normal que haya gente que te quiere y te apoya, y otra que no te quiere y no quiere que gobiernes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto la Policía Local como la Guardia Civil, apenas tuvieron que actuar más allá de un caso aislado.

Quien más perdió fue aquellas personas que iban a escuchar el motivo por el cual se hacía la moción de censura y no pudieron escucharlo como deberían.

"Si tú extrapolas esto a Madrid, ves que la candidatura más votada es la del Partido Popular y está gobernando el Partido Socialista" José Luis Fernández Mouriño, nuevo alcalde de Carral

¿Siente que cuenta con el apoyo y el respaldo de los vecinos de Carral?

Esto es democracia, siete concejales son siete concejales. Si tú extrapolas esto a Madrid, ves que la candidatura más votada es la del Partido Popular y está gobernando el Partido Socialista, el segundo. Las cosas son así, la unión de partidos o de escaños hace que sea democracia.

Habría que cambiar muchas cosas, pero ahora toca esto y democráticamente yo conseguí la alcaldía y, además, con unos objetivos: no es quitar a Javier para ponerme yo, no, es que veíamos que Carral vive una inoperancia fuera de lo normal y estamos perdiendo unas oportunidades de oro. Faltan solo 20 meses para las próximas elecciones, pero en 20 meses se hacen muchísimas cosas.

¿Cómo se reorganizará el equipo de Gobierno?

En eso estamos ahora. Es un tanto complicado aunque parezca que no porque no tenemos una ambición de poder.

Lo que quieren mis concejales son unas áreas concretas donde asuman toda la responsabilidad y yo se la pasaré. No hay ambición, hay responsabilidad, no quieren más responsabilidad de la que puedan asumir. Voy a tener que cargarlos un poco de trabajo.

"Mercedes Caridad ha estado pasando por unos momentos muy difíciles porque es una persona acostumbrada a la vida normal" José Luis Fernández Mouriño, nuevo alcalde de Carral

¿Qué papel jugarán los dos concejales Francisco Bello y Mercedes Caridad, que estuvieron en el equipo de Gobierno con Alternativa dos Veciños hasta que Gestal les retiró sus competencias?

Fran Bello, seguro. Mercedes Caridad ha estado pasando por unos momentos muy difíciles porque es una persona acostumbrada a la vida normal y al encontrarse con estas cosas... me pidió unos días para pensar. Fran ayer me acompañó a un acto.

Precisamente, Alternativa dos Veciños acusó al PP de "comprar" concejales para poder hacerse con el Gobierno local de varios ayuntamientos.

Mercedes Caridad no tiene ninguna aspiración, es más, como le decía, me pidió unos días. Fran es una persona a la que apartaron para un lado y con la capacidad de trabajo que tiene, no entiendo por qué lo echaron fuera. Las aspiraciones de ellos son trabajar por Carral.

Uno de los motivos que esgrimió su partido para presentar esta moción de censura es que el Concello de Carral estaba "paralizado". ¿A qué se refiere? ¿Qué servicios son los que están más "debilitados"?

Hay una serie de cosas que son sota, caballo y rey para el funcionamiento de un ayuntamiento y una de ellas son los presupuestos. Tienes que saber el dinero que vas a tener y planificar el año que viene. Entonces tienes que tener los presupuestos por ley. En este caso yo espero que antes del 1 de enero los tengamos ya publicados y que empiecen a funcionar.

Luego está la ordenación urbana, la ordenación territorial. Yo desde el año 2010 empecé a trabajar en un plan, en el plan general que da su trabajo porque primero se hace, se asigna una empresa, después hacen la topografía, etc. En el año 2016 hay una nueva ley del suelo de Galicia que nos rompe todo el esquema porque ya estaba ya para la presentación inicial y tuvimos que adaptar la nueva ley del suelo de Galicia. Pasó ese tiempo, lo presentamos, visitamos cada parroquia e insistimos a los vecinos que miraran sus propiedades como querían que quedaran, saber cómo estaban los caminos, etc.

Insistimos mucho en eso, y pasó el tiempo. Cuando se convocan las elecciones en 2019, el secretario me dice que tiene que atender a las elecciones y aplazar un poco el tema. Luego vinieron las municipales y ahí quedó, en un cajón, lo sorprendente es que estaba todo resuelto para la aprobación provisional y nos lo encontramos seis años después donde yo lo dejé.

No tenemos suelo para ofrecer a los empresarios, algunos se nos están yendo por eso. Varias empresas fueron para Órdenes y Laracha y me duele mucho y es por eso, por desidia, inoperancia y de ahí viene un poco el decir que hay que tomar medidas porque 20 meses no podemos seguir aguantando porque ya nos pillaron los de alrededor, cuando nosotros éramos los pioneros dentro de los ayuntamientos pequeños.

"En seis años yo solo recibí una llamada de Javier Gestal. Bueno no, dos llamadas" José Luis Fernández Mouriño, nuevo alcalde de Carral

Hablaba también de la "falta de diálogo". Javier Gestal fue durante años una persona de confianza para usted. ¿Recuperarán ese contacto?

Te puedo decir que en seis años yo solo recibí una llamada de Javier Gestal. Bueno no, dos llamadas, pero una de ellas, la primera, fue a los quince días de nombrarle alcalde. Pensé que sería para preguntarme cómo estaba algún asunto y fue para hablar de aprobar las retribuciones, que llevaba quince días sin cobrar. Yo le dije hazme otro planteamiento, no me hables de dinero, creo que hay otras necesidades más imperiosas.

Hasta hace más o menos mes y medio no recibí otra llamada de Javier Gestal. Me llamó porque me debía tener en la agenda como José Luis alcalde. Resulta que me dice, oye mira, que quiero quedar contigo. Y dije yo, encantado. ¿Qué será? Fue antes de plantear la moción de censura, cuando ya había planteado la moción de confianza. Me puse hasta los zapatos nuevos, me voy al ayuntamiento y llegó allí y me dicen que quería llamar al alcalde de Ordes, que se equivocó.

Lleva vinculado al ayuntamiento como concejal y alcalde desde 1991. ¿Prevé presentarse a las elecciones en 2027?

Quedan 20 meses por delante y en eso nos vamos a enfocar.