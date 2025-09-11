El pleno de A Coruña aprueba de forma inicial la ordenanza para los precios en los centros de empresas

El pleno municipal ha aprobado esta mañana de forma inicial la ordenanza fiscal que regula el uso de los espacios municipales de empresas situados en Agrela y en el Bulevar do Papagaio.

La ordenanza fiscal aprobada, la número 46, marca entre otros aspectos los precios públicos para acceder a espacios en estas dos instalaciones.

El portavoz municipal, José Manuel Lage, fue el encargado de explicar este nuevo texto, que contiene un nuevo precio para los proyectos en fase de creación o "en incubadora".

Los primeros seis meses serán de 0 euros, pasando a ser reducida de un 40% para los proyectos que aún están en una situación que el texto denomina preincubación.

Por parte del BNG, su concejal, David Soto, antes de entrar en debate, quiso reconocer el trabajo de los profesionales que han trabajado en los incendios forestales el pasado mes de agosto en Galicia.

El partido frentista ha apoyado este nuevo texto, dado que permite a su juicio ayudar a despegar a empresas que aún se encuentran en ese estado inicial. En su exposición, hizo varias referencias a la Xunta de Galicia y a su forma de ejercer estas competencias.

A renglón seguido, la concejala del PP, María Jesús Fariñas, hizo un repaso de la situación del centro de Agrela, haciendo referencia a los cinco años que han pasado desde que entró en funcionamiento hasta que se igualó las condiciones con el Papagayo.

Cerró el debate el representante del gobierno, que agradeció el apoyo de todos los grupos y en especial el del PP en este aspecto.

Respondió a Soto incidiendo en esas políticas que, a su criterio, el gobierno autonómico no desarrolla y confirmó que el gobierno municipal quiere llegar a acuerdos con el BNG para tener presupuestos para el año 2026.

Con 27 votos a favor, es decir, unanimidad de los presentes, fue aprobada de forma inicial la ordenanza.