Un hombre se desvanece al volante y choca contra varios coches estacionados en Culleredo (A Coruña)

Esta noche la Policía Local de Culleredo y los servicios de Urgencias Sanitarias intervinieron en un accidente en Fonteculler (A Coruña) después de que un conductor, que se sintió indispuesto y se desvaneció al volante, chocara contra varios vehículos estacionados.

El incidente se saldó sin heridos. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia del 061, que atendieron al conductor en el mismo punto del siniestro.

Según fuentes policiales, aunque en un primer momento se valoró su traslado al hospital, el afectado rechazó finalmente subir a la ambulancia tras encontrarse mejor. Los daños se limitaron a los coches estacionados contra los que impactó, sin ocasionar consecuencias personales.