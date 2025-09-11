Finalizada la excavación de la galería 1 del túnel principal de acceso al Puerto Exterior de A Coruña

Imagen de las obras del tunel de acceso en tren al Puerto Exterior de A Coruña. Puerto de A Coruña.

Las obras del acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña han alcanzado un hito clave con el cale de la galería 1 del túnel 1, una estructura de evacuación de 716 metros que marca el final de la excavación en mina de todo el proyecto.

La conexión ferroviaria, de 6,7 kilómetros entre Punta Langosteira y el polígono de Vío, ha requerido excavar 7,4 kilómetros de túneles para cumplir la normativa de seguridad, incluyendo tres galerías de emergencia en el túnel 1.

Los trabajos se han ejecutado mediante el Nuevo Método Austríaco, combinando voladuras, retroexcavadoras y sostenimientos flexibles adaptados a la calidad del terreno.

El túnel 1, de 3.739 metros, dispone de dos galerías adicionales de 729 y 685 metros.

Mientras se completaba la galería 1, se avanzó en el revestimiento del túnel principal y de la galería 3.

En el túnel 2, de 774 metros, el revestimiento finalizó en julio y ahora funciona como vial interno para el transporte de materiales excedentes hacia el puerto, donde se reutilizarán como relleno portuario. Esta práctica fomenta la economía circular y reduce la huella de carbono.

Por su parte, el túnel 3, de 743 metros, completa la bifurcación en “Y” gracias a la excavación de la Caverna de Bifurcación, una estructura de 25 metros de ancho y 11 de alto. Todos los túneles principales integrarán aceras peatonales, drenajes, canaletas, sistemas de comunicaciones, ventilación, iluminación y protección contra incendios.

Además, en la zona de Vío continúan los trabajos para conectar la nueva infraestructura con el Eje Atlántico. Las obras concluirán en 2026 y se prevé que el acceso ferroviario esté plenamente operativo en 2027, financiado íntegramente con fondos europeos Next Generation.

El proyecto se ejecuta por encargo de Adif Alta Velocidad, en virtud del convenio firmado entre el Ministerio de Transportes, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña, que asumirá la titularidad y gestión de la nueva línea dentro de la Red Ferroviaria de Interés General.