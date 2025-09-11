Detenida una persona en la calle Barrera de A Coruña por una orden judicial

Un coche de la Policía Nacional esta mañana en la calle Galera Quincemil

La presencia de varios agentes de la Policía Nacional en la zona de la calle Galera, en pleno centro de A Coruña, sorprendió esta mañana de jueves a los viandantes.

Fuentes policiales confirmaron que la actuación corresponde a la detención de una persona en la calle Barrera en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado.

Asimismo, las mismas fuentes explican que, por el momento, se desconocen las causas del arresto.