Un coche se sale de la vía en la AP-9 a la altura de O Burgo, en Culleredo (A Coruña)

A Coruña

El conductor habría perdido el control del vehículo debido a la lluvia, sin que se registraran heridos

Un vehículo ha sufrido un accidente por salida de vía este jueves por la mañana en la AP-9, a la altura de O Burgo, en Culleredo (A Coruña), en dirección a Santiago de Compostela.

Retenciones de tráfico en Alfonso Molina de A Coruña por un alcance entre dos vehículos

Según informa el 112, el incidente se saldó sin heridos y, al parecer, se produjo porque el conductor perdió la adherencia del coche debido a la lluvia. Hasta el lugar de desplazó la Guardia Civil.

Esta mañana ha estado marcada por varios incidentes de tráfico en la ciudad. A primera hora, se registró un choque entre dos coches en la avenida de Alfonso Molina, en sentido entrada a A Coruña, que provocó retenciones pero no dejó heridos. Además, en la avenida de Finisterre, una furgoneta y una moto colisionaron, provocando que el motorista fuera trasladado al hospital.