Un coche se sale de la vía en la AP-9 a la altura de O Burgo, en Culleredo (A Coruña) DGT

Un vehículo ha sufrido un accidente por salida de vía este jueves por la mañana en la AP-9, a la altura de O Burgo, en Culleredo (A Coruña), en dirección a Santiago de Compostela.

Según informa el 112, el incidente se saldó sin heridos y, al parecer, se produjo porque el conductor perdió la adherencia del coche debido a la lluvia. Hasta el lugar de desplazó la Guardia Civil.

Esta mañana ha estado marcada por varios incidentes de tráfico en la ciudad. A primera hora, se registró un choque entre dos coches en la avenida de Alfonso Molina, en sentido entrada a A Coruña, que provocó retenciones pero no dejó heridos. Además, en la avenida de Finisterre, una furgoneta y una moto colisionaron, provocando que el motorista fuera trasladado al hospital.