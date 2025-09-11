Un camión vuelca en O Parrote de A Coruña y provoca un vertido de gasoil en el paseo marítimo

Un camión vuelca en la zona del Parrote, en A Coruña Cedida

Un camión se ha volcado esta tarde en la zona del Parrote en A Coruña, dejando un vertido de gasoil a su paso. Ocurrió en el paseo marítimo, a la altura de la zona habilitada para el baño, lo que obligó a vallar la zona.

El vehículo estaba realizando labores dentro de las obras de la nueva plataforma flotante de O Parrote, que prevén esté lista en las próximas semanas.

Según testigos que lo presenciaron, sobre las 16:00 horas de la tarde, este volcó al intentar realizar una maniobra, quedando suspendido sobre uno de los pivotes que separan el paseo del mar.

Por suerte, no hubo que lamentar heridos y una grúa pudo retirarlo en cuestión de una hora. Sin embargo, el gasoil que transportaba se derramó por el suelo, dejando un reguero de líquido que llegó hasta el agua.

Los socorristas se vieron obligados a vallar la zona para evitar que los bañistas accedieran a la zona de baño, al haber una mancha de gasoil visible sobre el mar.